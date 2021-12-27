«الفتى الذهبي» يشارك في بطولة العالم للشطرنج ببولندا

المصدر: (الشارقة - البيان الرياضي)

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غادرت أول من أمس بعثة منتخبنا الوطني للشطرنج متوجهة إلى بولندا للمشاركة في بطولة العالم للشطرنج السريع والخاطف التي ينظمها الاتحاد الدولي للشطرنج في العاصمة وارسو، ويضم الوفد لاعب المنتخب الوطني ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج الأستاذ الدولي الكبير سالم عبد الرحمن «الفتى الذهبي» ويرافقه الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي رئيساً للوفد، وتعد البطولة إحدى أهم البطولات الفردية على مستوى العالم، حيث يشارك فيها نخبة من الأساتذة الدوليين واللاعبين الكبار، يتنافسون على جوائز تصل إلى مليون دولار.

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