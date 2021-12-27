«الوثبة» نجمة الحقايق الأبكار في مهرجان محمد بن زايد للهجن

المصدر: الذيد - البيان الرياضي

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شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات اليوم الثاني لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل في الذيد 2021 – 2022، واستطاعت «الوثبة» للنشمي حمد متعب العامري أن تكسب كأس الحقايق الأبكار المفتوح في الفترة المسائية بعد أن وصلت إلى المركز الأول وأنهت المسافة بزمن قدره 5:53:2، وفي الشوط الثاني وتحدي الحقايق الجعدان ذهبت البندقية لـ«نايف» لعامر محمد زايد المنصوري وبزمن قدره 5:54:3، وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي في الشوط الثالث فازت «الغزيل» لمحمد سهيل عويضان العامري بزمن قدره 5:56:5، وفي الشوط الرابع نجح «خطير» لهادف خلفان ضحاك المنصوري في الفوز بزمن قدره 5:59:0، وفي الشوط الخامس كان التتويج من نصيب «فجر» لحمد علي عبيد بالرشيد الكتبي بزمن قدره 6:01:5، وفي الشوط السادس حققت «منتلة» لمعدي مسعود معدي الهاجري المركز الأول بزمن بلغ 6:01:01، وفي الشوط السابع كان الموعد مع «فارس» لحمد شطيط الوهيبي بتوقيت قدره 6:01:02، وفي الشوط الثامن جاءت «مودة» لرصاص سالم رصاص العامري في المركز الأول بتوقيت قدره 5:59:8، وبالشوط التاسع حلت «وسام» لسعيد محسن بخيت السلمي العامري في الصدارة بزمن قدره 6:03:03، وكان الشوط العاشر من نصيب «النادر» لمحمد أحمد حسن العامري بزمن قدره 6:04:2، وفي الشوط 11 تفوقت «مهابة» لسالم أحمد سلطان بالرشيد السويدي بزمن قدره 6:03:02، وحسمت «فن» لحمد شطيط سالم الوهيبي الشوط 12 بزمن بلغ 6:11:01.

الفترة الصباحية

تصدرت «لحقة» لمبارك صغير مرخان الكتبي مراحل الشوط الرئيس الأول للحقايق والتي أقيمت في الفترة الصباحية لمسافة 4 كلم على أرضية ميدان الذيد، وشهدت الأشواط الصباحية الأولى والمخصصة لأبناء المنطقة منافسة قوية ومثيرة بين الملاك والمضمرين الذين توافدوا للمشاركة في المهرجان، وقطعت «لحقة» مسافة الشوط بزمن قدره 5:57:1، وفي الشوط الثاني طار «الحذر» لعبدالله سيف مصبح الكيبالي مع المركز الأول بعد أن قطع المسافة بتوقيت بلغ 5:58:6، وأهدت «الغايرة» مالكها مصبح عبيد مصبح الكعبي ناموس الشوط الثالث بعد وصولها إلى المركز الأول بزمن قدره 5:57:3، وفي الشوط الرابع كسب «الصيرمي» لحمد راشد بالعامري الكتبي المركز الأول بزمن قدره 5:57:0، وحصل جميع الفائزين بالأشواط الخاصة بأبناء المنطقة على جوائز نقدية قيمة، وفي الشوط الخامس تفوق «المسك» لعبدالله غصاب راعي الطيرة العامري بزمن قدره 5:55:2، وحسم «هجر» لسعيد دريبي علي الكتبي الشوط السادس بتوقيت قدره 6:00:02، وكان الشوط السابع من نصيب «منذر» لعبدالله حسن أحمد المرزوقي بتوقيت بلغ 5:53:4.

سباقات اللقايا

تنطلق صباح اليوم منافسات اليوم الثالث لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لسباقات الهجن ومزاينة الإبل بإقامة سباقات اللقايا لمسافة 5 كلم، 30 شوطاً للفترة الصباحية و14 للمسائية.

وخصصت الأشواط الأربعة الأولى في الفترة الصباحية لأبناء المناطق التي تستضيف المهرجان. وستزيد وتيرة التحدي مع الأشواط المسائية حيث يحصل الفائز بالشوط الرئيس الأول للقايا الأبكار المفتوح على كأس ومليون ونصف مليون درهم، ويحصل الفائز بشوط الجعدان المفتوح على بندقية ومليون درهم، ويحصل الفائزون بباقي الأشواط على جوائز نقدية قيمة.

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