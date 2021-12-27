«دبي غلوب سوكر» تكرّم النجوم وأصحاب الإنجازات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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سيتم تكريم الرياضيين الفائزين في فئات الجائزة بناءً على نتائج التصويت الذي شارك فيه المختصون وأكثر من 5 ملايين مشجع من حول العالم. ويترقب الجميع الكشف عن هوية الفائزين الذين سيتم تكريمهم على منصة الحدث. وانتهى التصويت في فئة أفضل لاعب لعام 2021 بتقدم كريم بنزيما وروبرت ليفاندوفسكي وكيليان مبابي وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، علماً أن ترتيب الأسماء لم يتم وفق عدد الأصوات الذي سيُعلن عنه فقط يوم الحفل.

كما يتنافس نفس اللاعبين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لدى المشجّعين عبر منصة «تيك توك» لعام 2021.

وفي فئة أفضل فريق رجال لعام 2021 انحصرت المنافسة بين الأهلي المصري والهلال السعودي وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وفلامينغو البرازيلي ومانشستر سيتي، وكل منها أحرز إنجازات مهمة خلال الموسم الماضي والعام الجاري، ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة من المشجعين في مختلف دول العالم، الذين صوتوا له ويطمحون في تتويجه بلقب الجائزة العالمية.

وتتضمن جائزة «دبي غلوب سوكر» التنافس في العديد من الفئات التي تم التصويت عليها على مستوى العالم، والتي تضم فئات فردية وأخرى للفِرَق وفئات إدارية، فضلاً عن تكريم أفضل مسيرة لاعب، والتي سيتم الإعلان عن الفائزين فيها خلال الحفل.

إنجازات ونجوم

وضمت فئة أفضل منتخب وطني لعام 2021 منتخبات الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وإيطاليا والمغرب، حيث يمتلك كل منها إنجازات ونجوماً من الطراز العالمي وقاعدة واسعة من المشجعين الذين يسعون جميعاً لترجيح كفة منتخبهم والاحتفال بتحقيقه إنجازاً جديداً على مستوى الجوائز العالمية.

وسيكون أهم اللاعبين في مختلف خطوط اللعب حاضرين، فإلى جانب أفضل لاعب في العالم الذي انحصر بين أهم المهاجمين في العالم، ستكون هناك جائزة لأفضل هدّاف، كما يتنافس أقوى المدافعين للفوز بجائزة أفضل مدافع لعام 2021، حيث بلغ المرحلة الأخيرة من التصويت لاختيار الفائز كل من: ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول وسيزار أزبيليكويتا وأنطونيو روديغر من تشيلسي وليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني من يوفنتوس وروبين دياز من مانشستر سيتي.

وانحصر التنافس للفوز بجائزة أفضل مدرب لعام 2021 بين ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا، وهانسي فليك لإنجازه مع منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وروبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا وليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين وتوماس توخيل مدرب تشيلسي.

ويتواصل تكريم أصحاب الإنجازات الإدارية المميزة، حيث يتنافس للفوز بجائزة أفضل مدير رياضي لعام 2021 كل من بييرو أوسيليو ولويس كامبوس وبيجيريستين موجيكا وروبرتو أولابي ومارك أوفرمارس.

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