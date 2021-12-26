نجاح لافت للبطولة التخصصية الثانية لألعاب القوى

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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حققت منافسات البطولة التخصصية الثانية لألعاب القوى للفئات العمرية رجال، شباب، ناشئين وأشبال بنين، نجاحاً لافتاً بمشاركة 280 لاعباً ولاعبة، مثلوا 18 نادياً، وتنافسوا على مدار يومين في مسابقات العدو للمسافات المتوسطة والطويلة، ومسابقات الرمي بنادي الثقة بالشارقة، ورمي الرمح والإطاحة بالمطرقة بنادي النصر.

وقام بتتويج الفائزين فهد عبد الله بن جمعة نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، بحضور كل من ناصر عاشور الأمين العام، سهيل الكعبي المدير المالي، علي غزوان رئيس لجنة المسابقات، راشد ناصر آل علي رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، وفيصل الخميري رئيس لجنة الحوكمة والاستراتيجية.

وكانت المراكز الأولى في اليوم الأول في مرحلة الناشئين، من نصيب كل من: وليام أساري «الشارقة» في 1500 متر جري، ومهند أيمن «خورفكان» في رمي الرمح، وحمدان ناصر «النصر» في الإطاحة بالمطرقة.

وفي فئة الأشبال فاز بالمراكز الأولى عادل جيمي «الشارقة» في سباق 1000 متر جري، وعبد الله أحمد السيد «البطائح» في رمي الرمح، وعمر مصطفى «النصر» في الإطاحة بالمطرقة.

وفي فئة الرجال توج بالمراكز الأولى كل من: إبراهيم خالد «الحمرية» في 1500 متر جري، باول كومو «خورفكان» في سباق 10 آلاف متر جري، وعمرو إبراهيم «دبا الحصن» في رمي الرمح، وعلي هشام «النصر» في الإطاحة بالمطرقة.

وفي فئة الشباب نال المراكز الأولى كل من: حمد محمد «اتحاد كلباء» في سباق 1500 متر جري، ومحمد عمر «شباب الأهلي» في سباق 10 آلاف متر جري، وفهد نزار «الجزيرة الحمراء» في رمي الرمح، وسليمان موسى «النصر» في الإطاحة بالمطرقة.

وبالنسبة لنتائج اليوم الثاني، فتوج بالمراكز الأولى في فئة الأشبال عادل جيمي «الشارقة» في 600 متر عدو، وعبد الرحمن رائد «دبا الحصن» في رمي الجلة، وشيرفت جوزيف «النصر» في رمي القرص.

وفي فئة الناشئين نال المراكز الأولى، محمد سلمان «الشارقة» في سباق 800 متر جري، ووليام أساري «الشارقة» في 3 آلاف متر جري، وإبراهيم أحمد «دبا الحصن» في رمي الجلة، مهيد أيمن «خورفكان» في القرص.

وفي فئة الشباب حصل على المراكز الأولى أحمد محمد «اتحاد كلباء» في 8 آلاف متر جري، ومحمد عمر «شباب الأهلي» في 5 آلاف متر جري، وخان موسى «النصر» في رمي الجلة، وفيصل مصطفى «شباب الأهلي» في رمي القرص.

وفي فئة الرجال نال المراكز الأولى، إبراهيم خالد «الحمرية» في 8 آلاف متر جري، وجينو بنحوسي «دبا الحصن» في 5 آلاف متر جري، ونبيل كرام «الحمرية» في رمي الجلة، نبيل كرام «الحمرية» في رمي القرص.

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