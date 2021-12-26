«أبوظبي» يفوز على «غنتوت» ويتصدر «دولية البولو»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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حافظ فريق أبوظبي للبولو على صدارته لبطولة الإمارات الدولية للبولو التي ينظمها نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان رئيس النادي وتختتم الخميس المقبل في احتفالية كبرى.

وجاءت صدارة فريق أبوظبي على خلفية نتائج مباريات الجولة الثانية من الدور التمهيدي، والتي حقق فيها فوزه على فريق غنتوت للبولو بالهدف الذهبي في الزمن الإضافي الذي امتد إلى 5 أشواط، بعد أن كان التعادل مسيطراً على مجريات المباراة التي أقيمت بين الفريقين بملعب الشيخ زايد الرئيسي بنتيجة 7- 7. وسجل هدف الترجيح الذهبي لفريق أبوظبي هداف الفريق والبطولة اللاعب امادوري سيغوندو لتنهى المباراة 8 - 7.

وفي المباراة الثانية حقق فريق بنجاش فوزه الأول على حساب فريق الإمارات بولو بنتيجة 5- 3، بعد مباراة متكافئة من الفريقين من بدايتها، على خلفية سعي كل فريق لتعويض خسارته في الجولة الافتتاحية، وقد كان لفريق بنجاش ما أراد بالرغم من تأخره في النتيجة بداية اللقاء. وقد سجل الأجاجي هدفين متتاليين، فيما سجل ثلاثية الفريق الباقية لاعبه كورتي.

وتقام اليوم مواجهات قوية في ختام الدور التمهيدي، حيث تجمع المباراة الأولى بين فريقي الإمارات بولو مع غنتوت في تحدٍ مثير شعاره الفوز وبلوغ منصة التتويج يوم الخميس، بينما يلتقي في المباراة الثانية فريق أبوظبي المتصدر مع فريق بنجاش في ختام مباريات الدور التمهيدي.

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