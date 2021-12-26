المهام الخاصة بشرطة أبوظبي بطل 10 كلم

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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فاز فريق قطاع المهام الخاصة بالمركز الأول ببطولة 10 كيلو مترات جري رجال ضمن درع قائد عام شرطة أبوظبي للموسم الرياضي 2021-2022 والتي أقيمت في جزيرة الحديريات بأبوظبي وبمشاركة 7 فرق تمثل القطاعات الشرطية، وحاز قطاع الأمن الجنائي المركز الثاني، وفاز قطاع العمليات المركزية بالمركز الثالث.

وأكد العميد حامد محمد حمود الهاجري مدير مديرية ق7 بقطاع المهام الخاصة في شرطة أبوظبي خلال تتويج الفريق الفائز على أهمية بطولة مدير عام شرطة أبوظبي للجري، والتي شهدت منافسة كبيرة بين الفرق الرياضية المشاركة في إطار الحرص المستمر على تحفيز المنتسبين على ممارسة الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية إلى جانب تعزيز الروابط الاجتماعية بين المشاركين.

ولفت إلى اهتمام شرطة أبوظبي المستمر بالارتقاء بمنظومة الرياضة وتشجيع وتحفيز كل المنتسبين على تحقيق النتائج المتميزة والمشاركة في مختلف البطولات الرياضية، كما أشاد بمجهودات اللجنة المنظمة ودورها الفعّال في إنجاح الحدث الرياضي.

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