سلطان بن حمدان يشهد منافسات اليوم الثاني من مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن والمزاينة

المصدر: وام

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شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة رئيس اتحاد سباقات الهجن منافسات اليوم الثاني لمهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل - الذيد 2021 - 2022 .

كما شهد السباقات جمع غفير من متابعي رياضة الآباء والآجداد، واستطاعت "الوثبة" للنشمي حمد متعب العامري أن تكسب كأس الحقايق الأبكار المفتوح بعد أن وصلت في المركز الأول وأنهت المسافة بزمن قدره 5:53:2 دقائق ، وفي الشوط الثاني وتحدي الحقايق الجعدان ذهبت البندقية مع "نايف" لعامر محمد زايد المنصوري وبزمن قدره 5:54:3 دقائق.

وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي : الشوط الثالث " الغزيل" لمحمد سهيل عويضان العامري بزمن قدره 5:56:5 دقائق، والشوط الرابع "خطير" لهادف خلفان ضحاك المنصوري بزمن قدره 5:59:0 دقائق ، والشوط الخامس "فجر" لحمد علي عبيد بالرشيد الكتبي بزمن قدره 6:01:5 دقائق، والشوط السادس "منتلة" لمعدي مسعود معدي الهاجري بزمن بلغ 6:01:01 دقائق . والشوط السابع "فارس" لحمد شطيط الوهيبي بتوقيت قدره 6:01:02 دقائق الشوط الثامن "مودة" لرصاص سالم رصاص العامري بتوقيت قدره 5:59:8 دقائق. والشوط التاسع "وسام" لسعيد محسن بخيت السلمي العامري بزمن قدره 6:03:03 دقائق.

الشوط العاشر "النادر" لمحمد أحمد حسن العامري بزمن قدره 6:04:2 دقائق.

والشوط 11 "مهابة" لسالم أحمد سلطان بالرشيد السويدي بزمن قدره 6:03:02 دقائق. والشوط 12 "فن" لحمد شطيط سالم الوهيبي بزمن بلغ 6:11:01 دقائق.

وتصدرت "لحقة" لمبارك صغير مرخان الكتبي مراحل الشوط الرئيسي الأول للحقايق والتي أقيمت في الفترة الصباحية لمسافة 4 كلم على أرضية ميدان الذيد، وشهدت الأشواط الصباحية الأولى والمخصصة لأبناء المنطقة منافسة قوية ومثيرة بين الملاك والمضمرين الذين توافدوا للمشاركة في المهرجان، وقطعت "لحقة" مسافة الشوط بزمن قدره 5:57:1 دقائق. وفي الشوط الثاني طار "الحذر" لعبدالله سيف مصبح الكيبالي مع المركز الاول بعد أن قطع المسافة بتوقيت بلغ 5:58:6 دقائق. وأهدت "الغايرة" مالكها مصبح عبيد مصبح الكعبي ناموس الشوط الثالث بعد وصولها في المركز الأول بزمن قدره 5:57:3 دقائق.

وفي الشوط الرابع كسب "الصيرمي" لحمد راشد بالعامري الكتبي المركز الأول بزمن قدره 5:57:0 دقائق. وحصل جميع الفائزين بالأشواط الخاصة بأبناء المنطقة على جوائز نقدية قيمة ، وجاءت نتائج بقية الأشواط معلنة عن في الشوط الخامس عن فوز "المسك" لعبدالله غصاب راعي الطيرة العامري بزمن قدره 5:55:2 دقائق. والشوط السادس "هجر" لسعيد دريبي علي الكتبي بتوقيت قدره 6:00:02 دقائق. والشوط السابع "منذر" لعبدالله حسن أحمد المرزوقي بتوقيت بلغ 5:53:4 دقائق. والشوط الثامن "ملوح" لسليمان خليفة سالم الحكماني بزمن بلغ 6:00:0 دقائق . والشوط التاسع "عرايف" لشاهر أحمد محمد البطحري بزمن قدره 5:58:6 دقائق . والشوط العاشر "غياض" لسالم أحمد سلطان بالرشيد السويدي بتوقيت قدره 5:57:0 دقائق. والشوط 11 "شواهين" لعبدالله علي عبيد علي الشامسي بزمن قدره 6:03:6 دقائق. والشوط 12 "حدث" لسعود مانع سبعان العجمي بتوقيت قدره 5:56:4 دقائق . والشوط 13 "هملول" لماجد سالمين كردوس العامري بتوقيت قدره 5:59:0 دقائق، والشوط 14 "ثمينة" لسالم احمد سلطان بارشيد السويدي، الشوط 15 "غارة" لمبارك علي مسلم المنصوري بزمن قدره 5:56:5 دقائق. والشوط 16 "الجارح" لخليل سالم حمد المري بتوقيت بلغ 6:00:04 دقائق، والشوط 17 "تغطية" لسعيد محمد سعيد الفلاحي بزمن قدره 6:01:04 دقائق، والشوط 18 "الكونجرس" لمحمد سالم محمد غماض الراشدي بزمن قدره 6:01:9 دقائق، والشوط 19 "حشيمة" لمعيوف حمد متعب العامري بتوقيت قدره 6:04:02 دقائق، والشوط 20 "شاهين" لمطر سعيد محمد الكتبي بزمن بلغ 6:02:03 دقائق، والشوط 21 "المسك" لأحمد حمد سعيد الغفيلي بزمن قدره 5:58:0 دقائق، والشوط 22 "الحذر" لناصر محمد سعيد الفلاحي بزمن قدره 6:01:0 دقائق، والشوط 23 "كبراء" لمحمد سالم محمد المري بزمن بلغ 6:02:01 دقائق، والشوط 24 "الواعي" لحمد محمد سعيد العفاري بمن قدره 6:03:02 دقائق، والشوط 25 "الداوودية" لحميد حمد الزرعي بزمن بلغ 6:04:7 دقائق.

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