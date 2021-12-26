أبوظبي للدراجات ينظم طلعة مجتمعية في قصر السراب

المصدر: البيان

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نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية الطلعة المجتمعية السنوية في قصر السراب Qasr Alsarab بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وبرعاية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية شريك النادي في منطقة الظفرة.

شهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من المشاركين على مختلف مستوياتهم الفنية والبدنية حيث قطعوا مسافة 150 كيلومتراً، في مسيرة بالدراجات بدأت الصباح الباكر من أمام فندق ليوا واستمرت لنحو ست ساعات، استمتعوا خلالها برؤية المناظر الصحراوية الخلابة.

استهدفت الفعالية زيادة الوعي بركوب الدراجات سواء للرياضة أو كوسيلة للتنقل، نظراً لفوائدها المتعددة للصحة الجسدية والنفسية، ومساهمتها في الحفاظ على البيئة، وتوفير نمط حياة صحي.

كما تأتي في إطار الدور الرائد الذي يلعبه نادي أبوظبي للدراجات الهوائية لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية رياضة الدراجات الهوائية وتشجيع الدراجين على المشاركة في الفعاليات التي يقيمها النادي بهدف اكتشاف وجذب المواهب وتكوين فريق قادر على خوض غمار المنافسات محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وجرى تنظيم الحدث وفق أحدث المعايير الدولية والمحلية، وسط أجواء آمنة ومريحة حيث يعمل نادي أبوظبي للدراجات الهوائية على تنفيذ رؤية القيادة الرشيدة لتشجيع أفراد المجتمع على خلق الفرص لهم لممارسة الرياضة والنشاط البدني، كما يحرص النادي على التنوع في تنظيم الفعاليات السنوية بما يلبي احتياجات جميع فئات المجتمع من مختلف الجنسيات والأعمار.

وباتت رياضة الدراجات الهوائية من الرياضات التي تجد رواجاً كبيراً على مستوى إمارة أبوظبي عقب اختيارها نوفمبر الماضي "مدينة الدراجات الهوائية" من قبل الاتحاد الدولي للدراجات، الهيئة العالمية المنظمة لرياضة ركوب الدراجات الهوائية، لتصبح العاصمة الإماراتية أول مدينة آسيوية تحظى بهذا اللقب المرموق.

وتعد أبوظبي وجهةً بارزة لممارسة رياضة الدراجات الهوائية، بعدما قامت بتأسيس مراكز لركوب الدراجات، بما فيها مسار بطول 28 كم في جزيرة الحديريات، ومسارات بطول 40 كم في الوثبة، مما وفر مرافق عالمية لجميع المستويات، سواء الرحلات الجماعية على الدراجات أو الرحلات الفردية والعائلية.

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