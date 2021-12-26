«الزعيم» يغرد بالنقطة 27

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، طلحة عبد الله، محمد فضل، أحمد عيسى

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ابتعد العين بصدارة دوري «أدنوك للمحترفين» مغرداً بالنقطة 27 بعد فوزه على ضيفه النصر، أمس، بنتيجة 3 - 1 على استاد هزاع بن زايد، لحساب الجولة 11 من الدوري، فيما تجمد النصر عند النقطة 17، وسجل أهداف «الزعيم» كل من الأرجنتيني كريستيان جوانكا (هدفين)، في الدقيقتين 47 و 17، وجاء أحدهما من ركلة جزاء، وأضاف أحمد برمان، الثالث، في الدقيقة 81، فيما سجل هدف النصر سبستيان تيغالي في الدقيقة 65.



وعاد الجزيرة للانتصارات، بعد خسارتين على التوالي، بفوز كبير على خورفكان 4 - 0، ووصل إلى 19 نقطة، ثالثاً، وافتتح مهرجان الأهداف عبد الله ديابي، بتسديدة صاروخية في الدقيقة 25، وأضاف الصاعد أحمد فوزي الهدف الثاني في الدقيقة 41، وفي الشوط الثاني، حاول خورفكان تعديل النتيجة، لكنه فوجئ باستقبال الهدف الثالث من تسديدة صاروخية لعبد الله رمضان، في الدقيقة 50، وجاء الهدف الرابع بتوقيع عبد الله ديابي في الدقيقة 76.



واكتفى كل من عجمان والوصل بنقطة، بالتعادل السلبي، ووصل «البرتقالي» إلى النقطة 15، و«الإمبراطور» إلى النقطة 14، وهو أول تعادل سلبي بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهما في دوري المحترفين. وشهدت المباراة تألق محمد الوالي وعادل الحوسني حارسي الفريقين، فيما تراجع الحكم أحمد سالم عن احتساب هدف سجله لاعب الوصل بوتكير، بتوجيهات من حكم «VAR»، لوجود حالة تسلل.



فوز أول للعروبة



وحقق العروبة فوزه الأول في الدوري بانتصار كبير على ضيفه الإمارات بنتيجة 4 - 2، وشهدت المباراة، طرد لاعب الإمارات أحمد عيسى في الدقيقة 87، سجل الرباعية كل من العماني سعيد عبيد، والبحريني علي مدن من ركلة جزاء، احتسبت بعد الرجوع إلى «VAR»، والمغربي رضا عطاس، البديل أحمد موسى، وذلك في الدقائق 15، 55، 61، 86، وأحرز للإمارات الايفواري جوزيف قنادو والبرازيلي ليثري سيلفا في الدقيقتين 29، 64.



3 مباريات اليوم



وتختتم اليوم الجولة بثلاث مباريات مهمة، ويلتقي شباب الأهلي «17 نقطة» مع ضيفه الظفرة «12 نقطة»، باستاد راشد، ويلعب الشارقة «16 نقطة» مع بني ياس «١٢نقطة» باستاد الشارقة، فيما يستضيف كلباء «12 نقطة» فريق الوحدة «20 نقطة».

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