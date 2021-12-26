بالسلاح بطل المحترفين و3 كؤوس للعوضي في «الدراجات المائية»

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

انتزع خليفة بالسلاح المركز الأول لفئة جالس محترفين، بالجولة الختامية من بطولة الإمارات للدراجات المائية، على شاطئ الحديريات، وحقق راشد الملا لقب أفضل استعراض، ونال سلمان العوضي 3 كؤوس، حيث حقق المركز الأول في فئتي جالس جي بي 2 كي، وواقف جي بي 1، وثالث «المحترفين».

وأسفرت نتائج الجولة عن فوز سعيد العوضي بلقب فئة واقف ناشئين 3.3، وعامر حوير بلقب فئة جالس جي بي 3، وحقق المركز الأول في فئة كبار المتسابقين إيان ويلكينسون، ونال عبد الله الحمادي المركز الأول في فئة واقف جي بي 2. وقام أحمد ثاني الرميثي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب، بتتويج الفائزين، بحضور سالم الرميثي مدير النادي، وناصر الظاهري مشرف عام السباق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز