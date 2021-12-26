تألق إماراتي في الدراج ريس بـ«تل مرعب»

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

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سجل أبطال الإمارات أرقاماً مميزة في منافسات تحدي الدراج ريس للدراجات ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي تل مرعب وحقق مطر جمعة الهاملي الرقم الأفضل في فئة الوكالة يو تي في بزمن 4.566 ثوانٍ، وفي فئة «اليو تي في» المفتوحة حقق سلطان مسعود الرقم الأفضل بزمن 3.381 ثوانٍ، وفي الفئة المعدلة تصدر سلطان السبوسي بـ 3.859 ثوانٍ ، فيما نال المركز الأول في فئة« البقي»عبد الله السليطي بزمن وقدره 3.689 ثوانٍ.

وفي فئة الأربع عجلات حل في المركز الأول مشعل جاسم ، فيما فاز بالمركز الأول في الأربع عجلات 10 ملي جابرعوض حسين بـ 4.799 ثوانٍ، وفاز بفئة العجلتين ،راشد القمزي محققاً 4.850 ثوانٍ .

وتنطلق اليوم منافسات «البجي تورك» في فئة السيارات البرية وسط حماسة كبيرة من المشاركين ، ومتابعة مميزة من عشاق السيارات.

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