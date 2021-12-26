«العاصفة 36» و«كي اتش كي» بطلا كأس آل مكتوم للقوارب

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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توج القاربان «العاصفة 36» لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم بن ثاني و«كي اتش كي» لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط بطلا لشوطي كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً المحلي والمفتوح.

وحقق الحدث الكبير الذي احتفل هذا الموسم 2021 - 2022 بنسخة اليوبيل الفضي ومرور خمسة وعشرين عاماً على تأسيسه نجاحاً كبيراً تمثل في مشاركة 31 قارباً على متنها ما يصل إلى 300 بحار جسدوا احتفالية ملهمة وجميلة بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام الخمسين وبالتزامن مع معرض إكسبو 2020 دبي.

ومثل السباق الكبير مسك ختام لفعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في عام 2021، حيث حققت الأمسية نجاحاً تنظيمياً وفنياً كبيراً بالتعاون مع شركاء النادي من الدوائر الحكومية والمؤسسات الإعلامية، فيما أضاف روعة المكان في أجمل الوجهات السياحية بعداً جذاباً في قناة دبي المائية ومدخل خور دبي بين الخليج التجاري ودبي فيستفال وبمحاذاة ممشي الجداف 2 وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية.

وأحكمت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سيطرتها على تنظيم السباق بناءً على التعديلات الجديدة في المسار من خط البداية «المرسى العائم» وحتى خط النهاية مما ساعد القوارب المشاركة على شق طريقها بسهولة وتقديم عطاء وافر على امتداد مسافة السباق التي وصلت إلى 2.3 كلم.

وشهد الشوط الأول لنخبة القوارب التي تألقت في بطولة دبي 2021 - 2022 مشاركة 20 قارباً تنافست بقوة، ونجح القارب «العاصفة 36» في التفوق وبجدارة على جميع القوارب المشاركة ليصل أولاً إلى خط النهاية ويحتفل بناموس السباق الكبير للمرة الأولى في تاريخ الحدث.

وعاد المركز الثاني في الشوط الأول إلى طاقم القارب «الذهب 60» لمالكه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة جمعة الجنيبي فيما ذهب المركز الثالث إلى طاقم القارب «جلفار 55» لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبقيادة النوخذة بدر الشحي.

الشوط المفتوح

وشهدت منافسات الشوط المفتوح تتويج القارب البحريني «كي إتش كي 54» لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط بطلاً ليحصل على اللقب الكبير للمرة الثانية على التوالي في إنجاز يحسب لطاقم الفريق والذي شارك بقوة محققاً الانتصار تلو الانتصار.

وحصل على المركز الثاني في الشوط المفتوح القارب رقم 89 «أف 3» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة محمد أحمد جابر بينما نجح قارب «شرطة دبي 30» بقيادة النوخذة طارق محمد المنصوري في الصعود إلى منصة التتويج محرزاً المركز الثالث.

التتويج

وعقب نهاية السباق قام سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي الذي تابع الحدث منذ البداية، يرافقه محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية والمقدم علي عبدالله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي بتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط وتسليمهم الميداليات ومجسمات الفوز إضافة إلى الكأس الذهبية لبطلي الشوطين كل على حدة.

وشهد السباق الأغلى لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً احتفالية مميزة حيث قدم فريق الدولفين التابع لإدارة الإطفاء والإنقاذ البحري في الإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، مشاركة متميزة، من خلال العروض الشيقة وساهمت القيادة العامة بشرطة دبي في إنجاح الحدث الكبير من فريق الروح الإيجابية والمتطوعين إضافة إلى الجهود الكبيرة في تأمين سلامة المشاركين في الحدث.

وأشاد نادي دبي الدولي للرياضات البحرية بتعاون الشركاء الداعمين من الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية ومن بينها القيادة العامة لشرطة دبي وبلدية دبي وهيئة الطرق والمواصلات في دبي ومؤسسة دبي للإعلام وجميع المؤسسات الإعلامية التي تسهم دائماً في إنجاح أنشطة وفعاليات النادي.

ثناء

اثنى محمد عبد الله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية على جهود جميع المشاركين في السباق من نواخذة وملاك وبحارة على تعاونهم الكبير في إنجاح الحدث، كما أشاد بالدور الكبير للجنة المنظمة ولجنة التحكيم .

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