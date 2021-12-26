«نوكيا» ترعى سباقات الهواة لاتحاد الدراجات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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وقّع اتحاد الدراجات اتفاقية رعاية جديدة مع شركة نوكيا للهواتف المحمولة، تكون من خلالها الشركة راعياً لسباقات الهواة حتى نهاية الموسم الحالي. وقع عن اتحاد الدراجات ياسر الدوخي الأمين العام لاتحاد الدراجات، ومن جانب شركة نوكيا للهواتف المحمولة سامر قبلاوي، وكمال بالوت.

وأكد الأمين العام ياسر الدوخي، أن شركة نوكيا من الشركات الكبيرة العاملة داخل الدولة، وتوصل الاتحاد إلى اتفاق مع الشركة إلى رعاية مالية لسباقات الهواة حتى نهاية الموسم الحالي، على أن يكون هناك اتفاقية جديدة مع بداية الموسم المقبل. وأشار إلى أن الشركة حرصت على التواجد مع الاتحاد في السباقات بعد النجاحات الكبيرة للسباقات والعدد الكبير الذي يشارك بسباقات الدوري المحلي.

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