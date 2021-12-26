انطلاق مهرجان محمد بن زايد للهجن في الذيد بالسباق التراثي

المصدر: الذيد - البيان الرياضي

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برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، انطلقت أمس منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن ومزاينة الإبل الذيد 2021 – 2022، وشهد ميدان الذيد منذ ساعات الصباح الأولى انطلاقة مسابقتي مزاينة الإبل والمحالب بمشاركة واسعة لملاك الهجن الذين قدموا من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، كما حضرت في ميدان الذيد تحدي السباق التراثي للفئة العمرية من 15 إلى 20 سنة والذي كسب معه محمد عبدالله محفف الخاطري مع «عناب» ناموس الشوط الأول، بعد أن قطع المسافة بزمن قدره 3:04:2، وفي الشوط الثاني تصدر نهيان محمد سهيل المحرمي مع «قماري» مراحل الشوط محققاً المركز الأول بزمن قدره 3:04:00.

وفي الشوط الثالث كان الموعد محمد خليل كداس الرميثي على ظهر «غازي» ليحرز المركز الأول بزمن قدره 3:01:05، وفي الشوط الرابع كسب «الأسد» بقيادة حمدان فرحان مصلح الأحبابي المركز الأول بزمن قدره 3:05:1، وفي الشوط الخامس تقدم سيف عويضة محمد حسن الكربي على منافسيه محرزا المركز الأول بزمن بلغ 3:01:6، وفي الشوط السادس وصل سعيد راشد العوادي الخاطري مع «مفرج» في المركز الأول وبزمن قدره 3:08:04، وفي آخر أشواط السباق التراثي فاز أحمد عبدالله مطر رفيعة الفلاسي بالمركز الأول مع «دبي» وبزمن قدره 3:06:1، وشهد السباق التراثي مشاركة واسعة لأبناء الإمارات الذين قدموا لوحة تراثية أعادت مشهد الماضي التليد في انطلاقة السباقات على أرض الإمارات.

وفي الفترة المسائية أقيمت أشواط فئة الحقايق تصدرت أولها «رعبوبة» لعبدالرحمن صالح المري محققة ناموس الشوط بزمن بلغ 5:50:5، وفي الشوط الثاني كسب «واضح» لسعيد حربي بالطشة العامري المركز الأول وناموس الشوط بعد أن أنهى المسافة بزمن قدره 5:57:4، وجاءت بقية نتائج الأشواط كالتالي في الشوط الثالث «اعتبار» لسعيد سليم علي العامري بزمن قدره 5:51:8، وفي الشوط الرابع «النداوي» لأحمد محمد هاشل الشامسي بتوقيت بلغ 6:01:01، وفي الشوط الخامس «ضنا» لخلفان سالم حمدان المنصوري بتوقيت بلغ 5:58:7، الشوط السادس «عتاب» لعلي راشد العمري بزمن قدره 5:59:3، الشوط السابع «غازي» لأحمد سيف الصغيرون الدرعي بزمن قدره 6:00:03، وفي الشوط الثامن «أريام» لحميد أحمد حارب المهيري بزمن قدره 6:02:9، الشوط التاسع «بشاير» لمحمد خليفة ضبيب الشامسي بزمن قدره 5:56:5، الشوط العاشر «شاهين» لنهيان حمد بالأسود العامري بزمن قدره 6:03:03.

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تواصل الحقايق منافساتها لليوم الثاني على التوالي بإقامة 40 شوطاً وزعت ما بين الفترتين الصباحية والمسائية، حيث يشهد ميدان الذيد في الفترة الصباحية إقامة 25 شوطاً، وفي الفترة المسائية سيشهد الميدان العريق 15 شوطاً.

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