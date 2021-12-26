استطلاع «البيان» 80 % يؤيدون استضافة كأس العرب في الإمارات

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اقترح عدد من الجماهير الإماراتية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم الدولة لاستضافة بطولة كأس العرب المقبلة، بعد نجاح النسخة الأخيرة في الدوحة، فنياً وتنظيمياً وجماهيرياً، وذلك رغم عدم الكشف عن الموعد المقترح للنسخة المقبلة، أو استمرار إقامتها تحت مظلة الاتحاد الدولي للكرة «فيفا».

وأبدى عدد كبير من المشاركين في استطلاع «البيان» تأييدهم للمقترح بنسبة 80%، مقابل 20% فقط، لم يساندوه. وتفصيلاً أيد المقترح نسبة 82 % عبر موقع «البيان» و78% عبر حساب «البيان» على «تويتر» بالترتيب، بينما لم يساند الفكرة نسبة 18% عبر موقع «البيان» و22 % عبر «تويتر».

أيد حريز المنهالي، رئيس مجلس جماهير نادي بني ياس، التقدم بطلب الاستضافة، وقال: أشكر «البيان» على طرح الاستطلاع، خاصة أنه جاء بعد تحقيق البطولة العربية نجاحاً جماهيرياً كبيراً، وتَمتَع مشجعو كرة القدم بوجبة جيدة بمستويات عربية رائعة، قدمتها العديد من المنتخبات المشاركة، وأبرزها منتخبات الجزائر وتونس ومصر والمغرب.

وأضاف: إذا أقيمت النسخة المقبلة في الإمارات، فإنها ستحقق نجاحاً أكبر جماهيرياً وتنظيمياً، لأن الدولة تملك العديد من الملاعب القادرة على تنظيم البطولات الكبرى، إلى جانب فنادق للإقامة وبنية تحتية رائعة، ولكن بشرط أن تقام تحت مظلة «فيفا»، ويتم اختيار موعدها بشكل دقيق، بما يسمح لأغلب المنتخبات العربية بالمشاركة بنجوم الصف الأول.

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