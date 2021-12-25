الشارقة يتوج ببطولة الاتحاد المفتوحة للتايكواندو

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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توج نادي الشارقة، ببطولة الاتحاد المفتوحة للشباب للتايكواندو، ونال كأس المركز الأول في الترتيب العام للبطولة، التي شارك فيها 88 لاعباً مثلوا 9 أندية، واستضافتها صالة الألعاب الرياضية بنادي الشارقة في الحزانة.

وحصل تايكواندو الشارقة على 8 ميداليات، موزعة بين 7 ذهبيات، وميدالية فضية واحدة، وجمع 84 نقطة.

حضر البطولة وشهد تتويج الفائزين المهندس سليمان عبد الرحمن الهاجري، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي رئيس إدارة الألعاب الفردية، ومحمد إسحاق المدير الفني للاتحاد.

وقال عبد الله حاتم المدير الفني لتايكواندو نادي الشارقة: «الفريق عمل واجتهد بشكل كبير في الفترة الماضية للوصول لهذه النتيجة، والتي أرضت طموحاتنا كوننا لا نتنازل عن المركز الأول، واللاعبين يستحقون الإشادة على الروح والأداء الكبير الذي بذلوه خلال البطولة».

وأضاف: «دعم مجلس إدارة النادي وإدارة الألعاب الفردية له الفضل الكبير في النتائج التي ظل يحققها فريق الكاراتيه، وهو تتويج بالجهود والدعم والاهتمام اللامحدود الذي يقدم للعبة، والتي انتشرت بشكل كبير في الإمارة واستقطبت أبناءنا المواطنين في الفترة الأخيرة بشكل كبير».

وأشار إلى أن الفريق سيواصل العمل والاستعداد الكامل للجولة القادمة من البطولة والمخصصة لفئة الرجال الشهر المقبل، مبيناً أن النادي هدفه دائماً المركز الأول، وهو هدف لا تنازل عنه، وقال: «نهنئ أبناءنا اللاعبين على النتيجة المميزة».

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