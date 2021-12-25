شرطة أبوظبي تشارك في تأمين فعاليات مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب»

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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تشارك شرطة أبوظبي في تأمين فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2021 «تل مرعب»، ونفذت مديرية شرطة منطقة الظفرة، وإدارة مرور منطقة الظفرة بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، مجموعة من الأنشطة التوعوية المصاحبة للسباق، وعززت تواصلها مع زوّار المهرجان، وعرض دوريات رمال ومرصاد، والتي تتميز بسهولتها في التحرك بالمناطق الرملية.

وقال العقيد محسن سعيد المنصوري مدير إدارة مرور منطقة الظفرة بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية، إن شرطة أبوظبي حققت أهدافها في المشاركة المندرجة، في إطار التوعية المرورية، وتوجيه المشاركين ومستخدمي الطرق بالالتزام بقواعد السلامة العامة، والسرعات المحددة وقانون السير.

وأوضح أن إدارة مرور منطقة الظفرة، طـبّـقت خطة شاملة لتأمين السلامة المرورية، تضمنت تكثيف الدوريات في موقع المهرجان، إلى جانب تنظيم الحركة المرورية على الطرق والتقاطعات المؤدية إلى فعاليات المهرجان.

وأضاف أن المشاركة في هذه الفعاليات وغيرها من الأنشطة، تجسّد استراتيجية شرطة أبوظبي، بتعزيز مفهوم السلامة للجميع، وكسب ثقة الجمهور بالأجهزة الشرطية والخدمات التي تقدمها.

وثمّن تجاوب الجمهور، ما أسهم في ترسيخ مفهوم السلامة للجميع، خاصة المهتمين بالرياضات الصحراوية، لافتاً إلى الدور الذي بذلته مديرية شرطة منطقة الظفرة، في إنجاح فعاليات المهرجان، حيث عملت على تكثيف دوريات الشرطة، ما عزز الالتزام بالقانون، ووفر أقصى درجات السلامة والأمن في الموقع، فضلاً عن وجود دورية التثقيف التي قامت بتوزيع بروشورات التوعية على روّاد المهرجان.

وأوضح أن «الإعلام الأمني»، قام بتعريف الجمهور بتطبيق شرطة أبوظبي على الهواتف الذكية، لتمكينهم من الحصول على تلك الخدمات بيسر وسهولة، دون الرجوع إلى مراكز تقديمها، إلا في الحالات التي تستدعي ذلك، توفيراً على وقت المتعاملين، وتجسيداً لاستراتيجية شرطة أبوظبي، لتحقيق أعلى مستوى للخدمة المقدمة، ومواصلة التميز في تبسيط وتسهيل الإجراءات، لضمان سرعة الإنجاز.

كما قامت الفرق الشرطية المشاركة، بتعزيز سلامة الجمهور، وتوعيتهم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية الوقائية من «كورونا».

وشارك قسم التفتيش الأمني k9، عروضاً للكلاب البوليسية، وسط إعجاب الجمهور، وعمل قسم التحقيق على توفير خدمة استقبال الشكاوى والمقترحات من المرتادين، ووفر قسم نظم المعلومات والاتصالات، التقنيات المختلفة التي تعزز الخدمات الشرطية أمام الجمهور، وعمل مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات، على استقبال بلاغات الجمهور، وتأمين وصول الدوريات بالمواقع المختلفة، وقدم قسم المالية والخدمات، الدعم للجهات الشرطية في توفير مخيمات ونوادٍ ترفيهية للمشاركين من الجهات الشرطية في المهرجان.

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