تتويج الفائزين ببطولة الإمارات للدراجات المائية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسدل الستار مساء أمس الجمعة على منافسات الجولة الختامية من بطولة الإمارات للدراجات المائية، والتي استضاف منافساتها شاطئ الحديريات بمشاركة 47 دراجة توزعت منافساتهم على ثمانية فئات شهدتها البطولة.

وأسفرت النتائج عن فوز سعيد العوضي بالمركز الأول في فئة واقف ناشئين 3.3، وحل ثانيا سهيل راشد الطاير وجاء حامد الحمادي ثالثاً، وفي فئة جالس جي بي 3 حصل على المركز الأول عامر حوير، في حين حل جمال الجناحي ثانياً، وخليفة المرزوقي ثالثاً، وفي فئة كبار المتسابقين حقق المركز الأول إيان جون ويلكينسون، وحل محمد المري في المركز الثاني، وجاء حريز المر بن حريز ثالثاً.

وفي فئة واقف جي بي 2 أحرز المركز الأول عبد الله الحمادي، وحل سعيد محمود العوضي في المركز الثاني، و عبد الله الحويطات ثالثاً، وفي فئة جالس جي بي 2 كي حقق سلمان العوضي المركز الأول، وجاء راشد الدواس من الكويت ثانياً، وتلاه مانع المزروقي ثالثاً، وفي فئة واقف جي بي 1 حقق المركز الأول سلمان العوضي وجاء في المركز الثاني الفرنسي ستيفان دولياك وحل ثالثا خليفة بالسلاح، وفي فئة جالس محترفين انتزع المركز الأول خليفة بالسلاح في حين حل ثانيا ماركوس جيرجينسون وثالثا سلمان العوضي، وكان ختام اليوم مع فئة الحركات الإستعراضية والتي حقق من خلالها أفضل استعراض راشد الملا وحل في المركز الثاني محمد الهاملي وجاء رينارد ثالثاً.

وعقب ختام المنافسات قام أحمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة النادي العضو المنتدب بتتويج الفائزين بحضور سالم الرميثي مدير النادي وناصر الظاهري مشرف عام السباق.

ووجه أحمد ثاني الرميثي التهنئة إلى الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، على نجاح السباق وظهوره في صورة متكاملة على شاطيء الحديريات وتألق الكوادر التنظيمية المختلفة في تنظيم المنافسة.

وقال الرميثي: شهدنا سباقا قويا لكل المشاركين وجهودا كبيرة من أجل المنافسة على ألقاب الجولة الختامية، وهذه الجهود صنعت لوحة جميلة في التنافس بين كافة المتسابقين وأظهرت السباق في صورة متميزة، علاوة على أن إقامة السباق في شاطئ الحديريات أيضا كان له بعد أخرى باعتبار أنه واجهة سياحية متميزة في العاصمة.

واضاف ان بطولة الإمارات الدولية للدراجات المائية تستمر في تفردها كونها بطولة متميزة على مستوى المنطقة وتنجح دائما في جذب المنافسين من جنسيات متعددة للحضور والمشاركة، خاصة وأنها تحمل تصنيفاً دولياً ضمن أجندة الإتحاد الدولي للرياضات البحرية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز