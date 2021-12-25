"العاصفة" و" كي اتش كي" يتوجان بشوطي كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدما

المصدر: وام

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توج القاربان "العاصفة 36" لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم بن ثاني و"كي اتش كي" لمالكه الشيخ خالد بن حمد ال خليفة وبقيادة النوخذة احمد ناصر البوسميط بطلي لشوطي كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدما المحلي والمفتوح.

وحقق الحدث الكبير الذي احتفل هذا الموسم 2021-2022 بنسخة اليوبيل الفضي ومرور خمسة وعشرين عاما على تأسيسه نجاحا كبيرا تمثل في مشاركة 31 قاربا على متنها ما يصل الى 300 بحار جسدوا احتفالية ملهمة وجميلة بالتزامن مع احتفالات الدولة بعام الخمسين وبالتزامن مع معرض اكسبو 2020 دبي.

ومثل السباق مسك ختام فعاليات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في عام 2021 حيث حققت الأمسية نجاحا تنظيميا وفنيا كبيرا بالتعاون مع شركاء النادي من الدوائر الحكومية والمؤسسات الإعلامية فيما أضاف روعة المكان في أجمل الوجهات السياحية بعدا جذابا في قناة دبي المائية ومدخل خور دبي بين الخليج التجاري ودبي فيستقال وبمحاذاة ممشي الجداف 2 وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية.

وأحكمت اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سيطرتها على تنظيم السباق بناء على التعديلات الجديدة في المسار من خط البداية /المرسى العائم/ وحتى خط النهاية مما ساعد القوارب المشاركة على شق طريقها بسهولة وتقديم عطاء وافر على امتداد مسافة السباق التي وصلت الى 2.3 كلم.

وشهد الشوط الأول لنخبة القوارب التي تألقت في بطولة دبي 2021-2022 مشاركة 20 قاربا تنافست بقوة من أجل إنتزاع الناموس الأغلي حيث نجح القارب /العاصفة 36/ لمالكه حمدان سعيد جابر وبقيادة النوخذة بدر عبدالحكيم بن ثاني في التفوق وبجدارة على جميع القوارب المشاركة ليصل أولا الى خط النهاية ويحتفل بناموس السباق الكبير للمرة الأولى في تاريخ الحدث.

وعاد المركز الثاني في الشوط الأول الى طاقم القارب /الذهب 60/ لمالكه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وبقيادة النوخذة جمعة الجنيبي فيما ذهب المركز الثالث الى طاقم القارب /جلفار 55/ لمالكه صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي حاكم رأس الخيمة وبقيادة النوخذة بدر الشحي.

وشهدت منافسات الشوط المفتوح تتويج القارب البحريني /كي إتش كي 54/ لمالكه الشيخ خالد بن حمد آل خليفة وبقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط بطلا ليحصل على اللقب الكبير للمرة الثانية على التوالي في انجاز يحسب لطاقم الفريق والذي شارك بقوة هذا محققا الانتصار تلو الانتصار.

وحصل على المركز الثاني في الشوط المفتوح القارب رقم 89 /أف 3/ لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وبقيادة النوخذة محمد أحمد جابر بينما نجح قارب /شرطة دبي 30/ بقيادة النوخذة طارق محمد المنصوري في الصعود الى منصة التتويج محرزا المركز الثالث.

وعقب نهاية السباق قام سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي الذي تابع الحدث منذ البداية، يرافقه محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية والمقدم علي عبدالله النقبي رئيس قسم الإنقاذ البحري في شرطة دبي بتكريم أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل شوط وتسليمهم الميداليات ومجسمات الفوز إضافة إلى الكأس الذهبية لبطلي الشوطين كلا على حدا.

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