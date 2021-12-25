عودة «كاراتيه الإمارات» بـ 7 ميداليات آسيوية

المصدر: (دبي - علي شدهان)

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وصلت إلى الدولة عبر مطار دبي الدولي، أمس، بعثة «كاراتيه الإمارات» محملة بـ 7 ميداليات متنوعة في ختام المشاركة في بطولة آسيا التي أقيمت في مدينة المآتا الكازاخستانية بمشاركة واسعة من مختلف دول القارة الصفراء.

في فئات الرجال والسيدات والشباب والناشئين وتحت 21 عاما، واستقبلت البعثة، عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، ومروان سنكل نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، وحميد شامس، الأمين العام المساعد للاتحاد، ومحمد حربوك الشحي، عضو مجلس الإدارة، ومحمد درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، وهشام سري الخبير الفني للاتحاد، وعدد من أولياء أمور اللاعبين واللاعبات.

7 ميداليات

وفاز نجوم ونجمات «كاراتيه الإمارات» بـ7 ميداليات متنوعة، ذهبية و4 فضيات وبرونزيتين، في محصلة تمثل إنجازاً قارياً مميزاً في مسيرة اللعبة.

وقدمت عزة بنت سليمان، الشكر لجميع أعضاء البعثة، وقالت: حصدتم نتيجة مفرحة لنا جميعاً، نشكركم على المحصلة المميزة، وعلى جهودكم الرائعة في البطولة الآسيوية، وضعتم علم الإمارات أمام أعينكم، ولذلك نجحتم في رفعه يرفرف خفاقاً في سماء البطولة، وهذا شرف كبير لأي لاعب لكي يقدم كل ما لديه من جهد كبير حتى يسهم في تطوير رياضتنا التي وضعت نفسها بالشكل اللائق والمناسب في البطولة الآسيوية.

بداية

وأضافت: هذه بداية مشوار تحقيق إنجازات الكاراتيه، ونأمل أن تستمروا في هذا العمل من خلال الجهد المبذول من اللاعبين واللاعبات واتحاد اللعبة، وأولياء الأمور الذين يبذلون جهداً طيباً مع أبنائهم، وأطالبكم بمزيد من الجهد والعطاء لكي تستمر اللعبة على منصات التتويج في كل البطولات التي تشارك فيها.

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