مهرجان محمد بن زايد للهجن «الذيد 2021» ينطلق اليوم

المصدر: أبوظبي – البيان الرياضي

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ينطلق اليوم مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة ومزاينة الإبل «الذيد 2021»، والذي يقام للعام الحادي عشر على التوالي في مختلف مناطق الدولة.

ويشمل المهرجان، الذي يستمر حتى 30 الجاري منافسات سباقات الهجن ومزاينة الإبل والمحالب والسباق التراثي، وتضم سباقات الهجن فئات «الحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول»، تتنافس من خلالها هجن الجماعة في 174 شوطاً، وخصصت اللجنة المنظمة جوائز للفائزين في أشواط الرموز للحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا، ويحصل الفائزون على كأس ومليون ونصف المليون درهم لأشواط الأبكار، وكأس ومليون درهم لأشواط الجعدان.

فيما يحصل الفائزون في اليوم الختامي المخصص للحول والزمول، على سيف وثلاثة ملايين درهم لشوط الحول الرئيسي بجانب سيف ومليونين ونصف المليون لشوط الحول المحليات، بينما خصصت اللجنة المنظمة بندقية ومليوني درهم لشوط الزمول المفتوح الرئيسي، بجانب بندقية ومليون ونصف المليون درهم لشوط الزمول المحليات.

وبالنسبة لجوائز مسابقة المحالب والتي تقام على مدار 4 أشواط فيحصل الفائز بالمركز الأول في شوط «عرابي» محليات مفتوح على 50 ألف درهم وفي شوط «خواوير» محليات مفتوح على 50 ألف درهم، وفي منافسات المزاين والتي خصص لها 24 شوطاً حددت اللجنة المنظمة للفائزين في فئات (المفاريد والحقايق واللقايا والإيذاع والثنايا والحول والزمول) لأشواط الشرايا محليات مفتوح 50 ألف درهم، ويحصل الفائزون في أشواط الشرايا محليات على 50 ألف درهم.. فيما يحصل بقية الفائزين على جوائز قيّمة إلى صاحب المركز العاشر.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن تخصيص 7 أشواط في السباق التراثي يحصل من خلالها الفائزون بالمراكز الأولى على 50 ألف درهم وجوائز نقدية لبقية المراكز حتى المركز العاشر.

ويحظى أبناء الإمارة التي تحتضن المنافسات بأشواط خاصة في سباقات الهجن بتخصيص أول أربعة أشواط في الفترة الصباحية من المهرجان لهم لتوفير فرص التنافس والتحدي للفوز بالناموس في بداية انطلاقة المنافسات.

إشادة

وأشاد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، بالرعاية والدعم المستمر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لسباقات الهجن، وأثنى على دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للفعاليات التراثية والرياضية التي تقام على أرض الدولة وتحديداً رياضة الهجن، وأشاد معاليه بالمتابعة الدائمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لسباقات الهجن، والتي تأتي في إطار الحفاظ على الموروث التراثي.

وقال بمناسبة انطلاقة الحدث: المهرجان يواصل مسيرته الخالدة للعام الحادي عشر على التوالي، والحرص على التواجد في هذا المحفل التراثي الرائع، يؤكد نجاحاته، حيث يعتبر الحضور والمشاركة ناموساً لكل ملاك الهجن نظراً للقيمة الكبيرة التي يمثلها المهرجان.

إنجازات

وأضاف معاليه: المهرجان خلال سنواته السابقة حقق العديد من الإنجازات، وأصبح حدثاً استثنائياً وكرنفالاً يعكس الصورة الحقيقية لما وصلت إليه رياضة الهجن، في ظل الدعم الكبير والاهتمام الذي تحظى به من جانب القيادة الرشيدة، مؤكداً أن المشهد الأكبر يكتمل من خلال الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية.

وأكد معاليه أن القيادة الرشيدة مستمرة في السير على نهج الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، في الحفاظ على الموروث الشعبي وغرسه في نفوس الأجيال، ومهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إرث محفور في القلوب. وقال: نحن نحمل راية العرفان والتقدير لكل من ساهم في علو وارتقاء هذه الرياضة التراثية ووصولها إلى مكانة راقية تليق بها وبالإمارات التي تعيش طفرة حقيقية على كل مستويات استحقت ثناء وإشادة العام أجمع.

تطور

وأوضح معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان أن مسيرة نمو وتطور الرياضات التراثية وبالخصوص سباقات الهجن لا تزال مستمرة، في ظل الغاية النبيلة، التي تتجسد في الحفاظ على إرث الماضي وتعميقه في أذهان الأجيال المتوالية، خصوصاً وأن سباقات الهجن تذكرنا بالماضي العظيم، وتطلعنا على إنجازات الحاضر وطموحات المستقبل، وهو ما يكشف مكانة الهجن الخاصة التي تنفرد بها دون غيرها، بدليل أن سباقاتها أصبحت عيداً خاصاً للملاك.

النسخة الأولى

وكانت فعاليات النسخة الأولى للمهرجان انطلقت خلال عام 2012 في منطقة السوان في إمارة رأس الخيمة، وواصل المهرجان سلسلة دوراته السنوية ونجاحاته بمشاركات متميزة من ملاك الهجن ومضمريها من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أقيمت عام 2013 الدورة الثانية للمهرجان في منطقة اللبسة في إمارة أم القيوين.

فيما كانت محطته الثالثة عام 2014 في مدينة الذيد في إمارة الشارقة وعام 2015 استضاف الدورة الرابعة ميدان التلة في إمارة عجمان، وخلال عام 2016 أقيم المهرجان في منطقة السوان في رأس الخيمة، بينما احتضن ميدان اللبسة منافسات عام 2017.

أما نسخة 2018 فاستضافها ميدان الذيد، وفي عام 2019 شهد ميدان التلة النسخة الثامنة وفي عام 2020 أقيمت الدورة التاسعة على أرضية ميدان السوان، وفي شهر فبراير الماضي شهد ميدان اللبسة منافسات النسخة العاشرة من المهرجان بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن، والذي شهد حضور منافسات مزاينة الإبل والمحالب والسباق التراثي للمرة الأولى.

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