فوز مسافي و«غلف» في «الهواة»

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

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استعاد مسافي وغلف اف سي نغمة الفوز في دوري الدرجة الأولى لكرة القدم (الهواة)، وتجاوز مسافي عقبة مصفوت بهدف عبيد راشد.

وشهدت المباراة، طرد لاعب مسافي النيجيري ايودي ادينكا في الدقيقة (90+4)، وبهذه النتيجة وصل مسافي إلى 9 نقاط، فيما تجمد مصفوت عند 12 نقطة.

وفاز «غلف اف سي» على الذيد 3-1 أحرز منها البحريني السيد محمد هدفين، وأحرز السنغالي محمد ابيبو الهدف الثالث، وسجل ثنائية الخاسر البرازيلي سيلفيو رودريغو.

وتعادل فريقا الجزيرة الحمراء والفجيرة سلبياً، ووصل الفجيرة إلى 16 نقطة والجزيرة الحمراء إلى 8 نقاط.

وتشهد الجولة اليوم مباراتين، حيث يلتقي دبا الحصن مع الحمرية فيما يلاقي سيتي دبا الفجيرة.

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