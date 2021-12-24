فريق مغربي يراسل اتحاد بلاده باللغة الكورية!

المصدر: البيان

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فاجأت إدارة نادي اليوسفية الرباطي لكرة السلة، الاتحاد المغربي للعبة، بمراسلته باللغة الكورية، حسب ما تناقلته وسائل إعلام مغربية.

وذكر موقع "البطولة" الرياضي، أن قرار النادي الرباطي، جاء احتجاجا على الاتحاد المغربي، الذي يعتمد في وثائقه الرسمية وبياناته على اللغة الفرنسية بدل العربية.

وحسب المصدر، فإن الملف المرتبط باللغات المعتمدة إداريا في المغرب، موضوع نقاش بين مؤيد ومعارض، إذ تعتبر فئة معينة أنه من الأفضل اعتماد اللغة الأم (العربية)، بدل اللغات الأجنبية، خاصة في المراسلات التي تشكل وسيلة تواصل مع الأندية المحلية.

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