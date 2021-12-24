رسالة شكر سعودية إلى مهرجان ليوا الدولي

المصدر: الظفرة - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

تختتم اليوم التصفيات النهائية للاستعراض الرملي للسيارات ضمن منافسات مهرجان ليوا الدولي تل مرعب وسط أجواء مثيرة ومثالية لفعاليات البر المتنوعة ومنافسات السيارات وتحدي الوصول للاستعراض الأفضل على رمال تل مرعب، وجه المشاركون من السعودية الذين يبلغ عددهم 37 متسابقاً، رسالة شكر إلى منظمي المهرجان وإلى نادي ليوا الرياضي الذي صنع أجواء مثالية من أجل انطلاق بطولة الاستعراض الرملي على تل مرعب ومسارات مميزة وآمنة لتقديم الاستعراض الأفضل، كما توجه المتسابقون بالشكر للنادي بعد تكفله بنقل سيارات المشاركين من السعودية إلى منطقة تل مرعب، وأكد المتسابق أسامة المرزوقي أن ما قدمه نادي ليوا من تسهيلات للقدوم والمشاركة في البطولة ساهم وبشكل كبير في ارتفاع عدد المشاركين في منافسات الاستعراض ورفع أسهم البطولة بشكل أكبر لدى الشباب السعودي، وقال: نشارك في أجواء رائعة وسعداء بأن نكون جزءاً من المنافسة القوية، الاحتفالية الضخمة في تل مرعب.

مميزات

وأشار معاذ النفيسه إلى المميزات الكبيرة التي ينفرد بها تل مرعب ومنطقة الاستعراض، وقال: يبقى لتل مرعب خصوصية وامتيازات كثيرة أهمها المساحة المفرودة على التل والفرصة للوصول للمهارات المختلفة للمتسابقين، لتقديم الأفضل، وكشف النفيسه عن شغف المشاركين من السعودية لمتابعة منافسات صعود التل للسيارات والتي تعد إحدى أجمل تحديات المهرجان.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز