«الشارقة للشطرنج» إلى تونس للمشاركة في «دولية بوحجر»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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غادرت أمس بعثة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج إلى تونس للمشاركة في بطولة بوحجر الدولية للشطرنج والمقامة في مدينة سوسة وتستمر حتى 31 الجاري، ويترأس الوفد حسن مال الله الحمادي رئيس اللجنة الإعلامية بالنادي، ويضم المدرب الدولي افستراتيوس غريفاس و4 لاعبين هم حمد بدر الزرعوني وسالم عبد الرحيم وعبد الرحمن محمد الطاهر وسيف أحمد الزرعوني.

تنظم البطولة، أكاديمية بيكا الشطرنجية، وتعد واحدة من أقوى البطولات الدولية على مستوى العالم، ويشارك فيها 141 لاعباً ولاعبة يمثلون أكثر من 30 دولة من بينهم 41 أستاذاً دولياً كبيراً يتنافسون على جوائز تبلغ 40 ألف يورو.

وأوضح الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي نائب رئيس الجهاز الفني أن البطولة الدولية محطة مهمة لإعداد لاعبي الفريق الأول واللاعبين الشباب ومنحهم فرصة للاحتكاك مع لاعبي مدارس الشطرنج الأخرى، وأشار إلى أن المشاركة تأتي استكمالاً لخطة النادي للعام 2021 في إطار إعداد لاعبي النادي للمشاركة والمنافسة في البطولات المحلية القادمة، فضلاً عن تمثيل الدولة بصورة جيدة في المحافل الدولية، وتقدّم آل علي بالشكر والتقدير للشيخ سعود بن عبد العزيز المعلا رئيس النادي لتشجيعه للاعبين الموهوبين، وحرصه على توفير كافة متطلبات النجاح لتطوير مستواهم.

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