سلطان بن حمدان آل نهيان: مهرجان محمد بن زايد للهجن ومزاينة الإبل حقق نجاحات استثنائية

المصدر: وام

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أشاد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، بالرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» لسباقات الهجن.

وأثنى على دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للفعاليات التراثية والرياضية التي تقام على أرض الدولة، وتحديدا رياضة الهجن.

كما أشاد معاليه بالمتابعة الدائمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة لسباقات الهجن، والتي تأتي في إطار الحفاظ على الموروث التراثي.

وقال معاليه بمناسبة انطلاق مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن، ومزاينة الإبل «الذيذ 2022» غدا : المهرجان يواصل مسيرته الخالدة للعام الحادي عشر على التوالي، والحرص على التواجد في هذا المحفل التراثي الرائع، يؤكد نجاحاته، حيث يعتبر التواجد والحضور والمشاركة ناموساً لكل ملاك الهجن نظراً للقيمة الكبرى التي يمثلها المهرجان.

وتابع معاليه: "المهرجان خلال سنواته السابقة حقق العديد من الإنجازات، وأصبح حدثاً استثنائياً وكرنفالاً يعكس الصورة الحقيقية لما وصلت إليه رياضة الهجن، في ظل الدعم الكبير والاهتمام الذي تحظى به من جانب القيادة الرشيدة، مؤكداً أن المشهد الأكبر يكتمل من خلال الالتزام بالإجراءات والبروتوكولات الاحترازية.

وأكد معاليه أن القيادة الرشيدة مستمرة في السير على نهج الأب المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في الحفاظ على الموروث الشعبي، وغرسه في نفوس الأجيال، وأن مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إرث محفور في القلوب.

وقال: "نحن نحمل راية العرفان والتقدير لكل من ساهم في علو وارتقاء هذه الرياضة التراثية ووصولها إلى مكانة مرموقة تليق بها وبالإمارات التي تعيش طفرة حقيقية في كل المجالات.

وأوضح معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان أن مسيرة نمو وتطور الرياضات التراثية، وبالخصوص سباقات الهجن لا تزال مستمرة، في ظل الغاية النبيلة، التي تتجسد في الحفاظ على إرث الماضي وتعميقه في أذهان الأجيال المتوالية، خصوصاً وأن سباقات الهجن تذكرنا بالماضي العظيم، وتطلعنا على إنجازات الحاضر وطموحات المستقبل، وهو ما يكشف مكانة الهجن الخاصة التي تنفرد بها، بدليل أن سباقاتها أصبحت عيداً خاصاً للملاك.

ورحب معاليه بجميع الملاك المشاركين في الحدث، متمنيا التوفيق والنجاح للجميع، ومشيرا إلى أن الفوز الحقيقي هو التواجد في مهرجان يحمل اسماً غالياً على نفوس الجميع.

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