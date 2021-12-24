تتويج الفائزين في أشواط الثنايا والحول المجاهيم في مزاينة مدينة زايد للإبل

المصدر: وام

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توجت مزاينة مدينة زايد للإبل الفائزين بأشواط الثنايا والحول المجاهيم لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل ضمن مهرجان الظفرة بدورته 15 الذي يقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي.

حضر التتويج عيسى سيف المزروعي نائب لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، ومحمد علي المنصوري مدير عام بلدية منطقة الظفرة، وعدد من كبار ملاك الإبل في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأسفرت النتائج في شوط أصحاب السمو الشيوخ /لقيه - ايذعه/ مجاهيم، عن فوز الشيخ محمد بن بطي آل حامد بالمراكز الخمسة الأولى، إذ فازت "مخلفة" بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت "مخربة"، وفي المركز الثالث "الذاير"، وفي المركز الرابع "منيفة"، وفي المركز الخامس "وحدها".

كما حصد الشيخ محمد بن بطي آل حامد المراكز الخمسة الأولى في شوط أصحاب السمو الشيوخ /ثنيه-حايل/ - مجاهيم ، و فازت وحيده بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت بينة ، وتليها الخطرة في المركز الثالث ، وفي المركز الرابع الوافية ، وفي المركز الخامس الزلبة.

وفازت في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل رئيسي 1 /رمز/ - مجاهيم ، "مبروكة" لمالكها محمد صالح مجرن العامري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت الوافيه لمالكها ساري بلوش براك المزروعي ، وفي المركز الثالث وحيدة لمالكها محمد صالح مجرن العامري.

وفي شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل رئيسي 2 /رمز/ - مجاهيم ، حصدت مهيوبه لمالكها ساري بلوش براك المزروعي المركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت العشوا لمالكها محمد صالح مجرن العامري ، وفي المركز الثالث الصايمة لمالكها سالم عاضه سفر رويشد البقمي.

وجاءت بالمركز الأول في شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 1 - مجاهيم ، "الزعوج" لمالكها سالمين كردوس عبيد العامري، وفي المركز الثاني جاءت الشيخة لمالكها زايد محمد قران راشد المنصوري، وفي المركز الثالث الراهيه لمالكتها نجلاء سالم مبارك المنهالي.

وفي شوط ثنايا تلاد لأبناء القبائل 2- مجاهيم ، سليمه لمالكها ساري بلوش براك المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت الدوليه لمالكها حمد سالم سالم مثيب النابت من دولة قطر، وفي المركز الثالث مشيحة لمالكها ناصر غدير سعيد سويد المنصوري.

أما في شوط ثنايا شرايا لأبناء القبائل مفتوح للشركاء - مجاهيم ، فازت غارة لمالكها محمد صالح مجرن العامري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت وحيده لمالكها حسن محمد عوض ناجي عيضه المنهالي ، وفي المركز الثالث الوافية لمالكها محمد زايد خلفان المنصوري.

وفي شوط حول تلاد لابناء القبائل 1 - مجاهيم ، فازت الوافيه لمالكها صالح سالم صالح العامري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت الكحلا لمالكها محمد عبدالله جار الله المري من دولة قطر ، وفي المركز الثالث ولهة لمالكها محمد النخيرة حمد راشد العامري.

وفازت في شوط حول تلاد لابناء القبائل 2- مجاهيم ، الطويل لمالكها عيد حمود سالمين حميد المنصوري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت مكحول لمالكها مبارك حمود سالمين حميد المنصوري ، وفي المركز الثالث الرهيبة لمالكها حمد محمد حمد راشد العامري.

أما في شوط حول شرايا لابناء القبائل رئيسي 1 /رمز/ - مجاهيم ، فازت الصايمة لمالكها سعيد ناصر سعيد سويد المنصوري بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت هيافة لمالكها محمد صالح مجرن العامري ، وفي المركز الثالث النادره لمالكها ساري بلوش براك المزروعي.

وفي شوط حول شرايا لابناء القبائل رئيسي 2 /رمز/ - مجاهيم ، حصدت وحيده لمالكها محمد صالح مجرن العامري المركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت هزامة لمالكها حمد علي عبدالله مبارك المنصوري ، وفي المركز الثالث الحاكمه لمالكها محمد صالح مجرن العامري.

أما في شوط حول شرايا لابناء القبائل مفتوح للشركاء - مجاهيم ، فازت الناير لمالكها ساري بلوش براك المزروعي بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاءت الطايلة لمالكها محمد صالح مجرن العامري ، وفي المركز الثالث الزعوج لمالكها عيد راشد ذيبان محمد المنصوري.

وشهد محيط موقع مزاينة مدينة زايد آلاف العزب لملاك الإبل القادمين من مختلف مدن دولة الإمارات ودول مجلس التعاون التعاون الخليجي وعدد من الدول العربية، والتي عكست أجمل الصور التراثية الإماراتية والخليجية والعربية لأبناء البادية في أكبر تجمع تراثي عالمي.

وأقيم على امتداد شارع المليون سوق متخصص يضم عشرات المحال التجارية التي تعرض منتجات متنوعة متعلقة بأدوات الإبل والصيد والتخييم، إلى جانب المطاعم والمقاهي والمغاسل وغيرها من الخدمات المتعددة، والتي استقطبت المشاركين في المزاينة وزوار المنطقة.

كما سجلت مكتب التسجيل في مزاينة مدينة زايد 76 عملية بيع /نقل ملكية/ بين مُلاك الإبل، بقيمة 19 مليون درهم، ليرتفع بذلك حصيلة المبيعات في المحطات الثلاث الأولى /سويحان، رزين، مدينة زايد/ ضمن مهرجان الظفرة إلى 329 عملية بيع بقيمة إجمالية بلغت 89 مليون درهم /55 مليون في مزاينة سويحان، 15 مليون في مزاينة رزين، 19 مليون مزاينة مدينة زايد/.

وبلغت قيمة أعلى مطية بيعت ضمن فئة المجاهيم 3.5 مليون درهم، وفي فئة المحليات 1.8 مليون درهم، ويحرص مُلاك الإبل على جلب أجمل المطايا الأصيلة من سلالات الإبل لمحيط مهرجان الظفرة، لإعتباره سوقاً مهماً للراغبين بإقتناء السلالات الأصيلة من المحليات والمجاهيم.

وفي سياق متصل أعلنت مزاينة مدينة زايد عن مجموع النقاط التي حصل عليها المشاركون في جائزة بيرق الإمارات للمجاهيم، حيث حافظ "محمد صالح مجرن العامري – الإمارات" على الصدارة بـ 142 نقطة، فيما أعلن في وقت سابق عن نقاط جائزة بيرق الإمارات لفئة المحاليات حيث تقدم "سالم ناصر سالم صقر المنصوري" من الإمارات، المشاركين بأعلى تجميع للنقاط في المزاينة إذ حصد 156 نقطة، و153 نقطة لـ "عبدالله احمد خليفة بن طوار الكواري - دولة قطر ، و17 نقطة لـ "عبدالعزيز محمد عايض علي القحطاني" من الإمارات، وتعتبر هذه النقاط الأولية للجائزة، والتي يتم اعتمادها بصورتها النهائية في ختام مهرجان الظفرة.

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