استقبال حافل لمنتخب الإمارات للكاراتيه المتوج بـ7 ميداليات آسيوية

المصدر: وام

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حظيت بعثة منتخب الإمارات للكاراتيه، المشاركة في بطولة آسيا للرجال والشباب والناشئين، والتي أقيمت في مدينة الماتي بكازاخستان خلال الفترة من 18 إلى 22 ديسمبر الحالي، باستقبال حافل بباقات الورود لدى وصولها إلى قاعة المجلس بمطار دبي الدولي صباح اليوم، تقديراً على الإنجاز الكبير والتاريخي الذي حققته البعثة خلال مشاركتها في هذه البطولة القارية.

وكانت حصيلة منتخبنا الوطني قد وصلت إلى 7 ميداليات ملونة بواقع ذهبية واحدة و4 فضيات وبرونزيتين، وهي حصيلة مميزة تعكس مدى تطور اللعبة في الإمارات، وصعودها المتسارع على المستوى القاري، وجاءت في مقدمتهم ميدالية ذهبية تاريخية هي الأولى في تاريخ كاراتيه الإمارات على المستوى القاري للاعبة سارة العامري في مسابقة فردي الكوميتيه للسيدات لوزن 61 كجم، والتي حصلت أيضا على ميدالية برونزية في مسابقة الكوميتيه لوزن 61 كجم في فئة تحت 21 عاما.

كما أحرزت الإمارات 4 ميداليات فضية لكل من اللاعبة سلوى أحمد المنصوري، في مسابقة الكوميتيه وزن فوق 59 كجم لفئة الآنسات، واللاعب محمد أحمد العامري في مسابقة الكوميتيه لوزن تحت 76 كجم لفئة الشباب، واللاعبة فاطمة خصيف في مسابقة الكوميتيه لوزن تحت 68 كجم لفئة تحت 21 سنة، وعن طريق فريق السيدات المكون من اللاعبات حوراء العجمي، وفاطمة خصيف، وسارة العامري، واليازية خالد الذي حصل على المركز الثاني والميداليات الفضية في مسابقة جماعي الكوميتيه، إضافة إلى ميدالية برونزية ثانية أحرزها اللاعب سليمان المال في فردي الكومتيه رجالا.

وكان في استقبال أبطال وبطلات منتخب الإمارات لدى وصولهم إلى مطار دبي بقاعة المجلس، المهندسة عزة بنت سليمان الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، والمهندس مروان سنكل نائب رئيس مجلس ادارة اتحاد الامارات للكاراتيه، والمهندس حميد شامس، الأمين العام المساعد لاتحاد الكاراتيه، ومحمد حربوك الشحي المدير المالي للاتحاد، ومحمد درويش المدير التنفيذي للجنة الأولمبية، وهشام سري المدير الفني للاتحاد، واولياء أمور اللاعبين وأسرهم.

ومن جانبها عبرت المهندسة عزة بنت سليمان، عن سعادتها بالإنجازات الكبيرة التي حققتها بعثة منتخب الإمارات للكاراتيه في بطولة آسيا، مقدمة تهنئتها إلى اتحاد الامارات للكاراتيه الذي بذل جهوداً كبيرة الفترة الماضية، معتبرة أن بطولة العالم للكاراتيه التي استضافتها الدولة الشهر الماضي، كانت دافعا قوياً للاعبين على تحقيق انجاز كبير على المستوى القاري.

وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات / وام / : "إحساس اللاعبين بالمنافسات الدولية التي شهدتها بطولة العالم للكاراتيه التي احتضنتها دبي كان محفزاً لهم على تحقيق إنجازات مماثلة على مستوى النتائج وكان دافعاً لهم في بطولة آسيا، علاوة التخطيط الجيد من قبل اتحاد الكاراتيه برئاسة اللواء /م/ ناصر الرزوقي، وجميع أعضاء مجلس إداراته وجهودهم المستمرة للارتقاء باللعبة ووضعها بالمكانة التي تستحقها".

وأضافت: "بلا شك أن ما تحقق هو انجاز تاريخي أدخل الفرحة على قلوبنا جميعا، 7 ميداليات ملونة بما فيها ميدالية ذهبية لأول مرة على صعيد منافسات السيدات للاعبتنا سارة العامري، هو بالتأكيد انجاز قوي ويحفز اللاعبين على تحقيق مزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة".

وعبرت بنت سليمان عن تمنياتها أن تكون هذه البطولة بداية طريق لمزيد من الإنجازات الفترة المقبلة، خاصة مع أقرب مشاركة خارجية قادمة ممثلة في دورة الألعاب الخليجية بدولة الكويت والتي سيكون الكاراتيه من بين الرياضات التي تشارك فيها دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكرر مثل هذه الإنجازات وأكثر.

كما حرص كل من المهندس مروان سنكل نائب رئيس الاتحاد، والمهندس حميد شامس، الأمين العام المساعد للاتحاد، على تهنئة اللاعبين على مجهوداتهم ونجاحهم في تخطي العديد من الصعوبات من اجل الوصول إلى تحقيق هذه الإنجازات، مؤكدين أن ما حققوه رفع رأس الرياضة الإماراتية وفرح شعب الإمارات بأكمله، مقدمين التهنئة أيضا إلى أسر اللاعبين على الجهود التي بذلوها من اجل الوصول إلى هذه النتائج مع أبنائهم اللاعبين.

أما اللاعبة سارة العامري صاحبة الميدالية الذهبية غير المسبوقة، فقد عبرت أيضا لوكالة أنباء الإمارات /وام/ عن بالغ سعادتها بالإنجاز الكبير الذي تحقق، مؤكدة أن رؤية علم الدولة يرفع خفاقاً، والسلام الوطني يعزف في هذا المحفل القاري الكبير، للمرة الأولى في مثل هذه البطولات، كان شعوراً لا يوصف بالنسبة لها وتتمنى دائماً تكراره.

واضافت: "لم اكن أتوقع أن أحقق مثل هذا الإنجاز قبل المشاركة في البطولة، ولكن كان لدي الطموح كي أبذل قصارى جهدي وأصل إلى أفضل ما استطيع صنعه، وأن أطبق ما اقدمه في التدريبات خلال المنافسات الرسمية".

وتمنت لاعبة منتخب الإمارات أن تحافظ على نفس المستوى المتميز الذي وصلت إليه في البطولات المقبلة، وأن تسعى إلى تحقيق الأفضل والمزيد في كل البطولات المقبلة، والاقرب تحديداً سواء في دورة الألعاب الخليجية في شهر يناير المقبل أو بطولة آسيا في مايو المقبل.

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