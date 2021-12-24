تألق هجن «العاصفة» و«الرئاسة» في اليذاع بالمرموم

المصدر: (دبي - البيان الرياضي )

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تألقت هجن العاصفة وهجن الرئاسة على ميدان المرموم، وسيطرت «العاصفة» على الشوط الرئيسي لليذاع البكار المحليات بواسطة «الشاهينية» بقيادة غياث الهلالي في 9:18:3 دقائق ضمن تحديات سن اليذاع لهجن أصحاب السمو الشيوخ.

وتألق شعار هجن الرئاسة من خلال الشوطين الثاني والثالث ونجح المضمر سلطان الوهيبي في وضع «شاهين» على قمة اليذاع الجعدان المحليات في زمن 9:16:8 دقائق.

وكانت «الوثبة» لهجن الرئاسة بقيادة سلطان الوهيبي، صاحبة الناموس في الشوط الثالث لليذاع البكار المهجنات في زمن 9:17:3 دقائق.

ونجحت هجن «سيح السلم» في وضع بصمتها من خلال رابع الأشواط لليذاع الجعدان المهجنات عن طريق «هملول» بقيادة المضمر سعيد مروشد والذي سجل زمناً 9:14:7 دقائق، وظفر شعار الشيخ مكتوم بن حمدان بن راشد آل مكتوم بالتوقيت الأفضل في كل الأشواط بواسطة «متعب» والمضمر سعيد الحميري وبلغ 9:06:8 دقائق.

تحديات اللقايا

وأقيمت تحديات سن اللقايا لهجن أصحاب السمو الشيوخ لمسافة 5 كيلومترات الثلاثاء الماضي من خلال 18 شوطاً ضمن سباقات المرموم، وتبادل شعارا هجن العاصفة وهجن الرئاسة الفوز بالأشواط الرئيسية للقايا البكار، وقدم المضمر سلطان الوهيبي «الوثبة» لهجن الرئاسة على قمة الشوط الأول للقايا البكار المحليات في زمن 7:34:6 دقائق.

فيما أنهت «الشاهينية» لهجن العاصفة التحدي الخاصة باللقايا البكار المهجنات تحت قيادة غياث الهلالي في زمن 7:36:6 دقائق.

وكان «الظبي» لهجن الظبي هو الأسرع في كل الأشواط بحصوله على ناموس الشوط الرئيسي للقايا الجعدان المحليات بقيادة المضمر محمد الوهيبي بزمن 7:31:4 دقائق، فيما كان الشوط الرابع للقايا الجعدان المهجنات من نصيب هجن الرئاسة ومضمرها سلطان الوهيبي والذي قاد «شاهين» إلى القمة مسجلاً توقيتاً وقدره 7:38:3 دقائق.

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