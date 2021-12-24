23 فريقاً بـ«دولية السلة» في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن تنظيم النسخة الثانية من بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للشباب بمدينة خورفكان خلال الفترة من 27 إلى 30 الجاري، بالتعاون مع أكاديمية جام الرياضية، ومشاركة 23 فريقاً بعدد يصل إلى قرابة 350 لاعباً ولاعبة يمثلون 7 دول هي:الإمارات ومصر والأردن ولبنان والهند وصربيا وإسبانيا، بالإضافة إلى منتخب المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية المكون من لاعبي أندية البطائح ومليحة والذيد والمدام وكلباء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي في السوق المسقوف بسوق شرق لمدينة خورفكان، وحضره عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبدالملك جاني نائب رئيس المجلس وسلطان الحمادي مدير الديوان الأميري بخورفكان، والدكتور راشد النقبي رئيس المجلس البلدي، وخالد النقبي مدير مركز التراث، وخالد أحمد بوهندي رئيس ضاحية حياوة، ومحمد الجوهري عضو المجلس البلدي.

وخلفان النقبي عضو مجلس الصبيحية، وسالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان، وإبراهيم بغدادي رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي عبداللطيف الفردان رئيس لجنة الألعاب الجماعية، وعبدالله سلطان رئيس لجنة الاحتراف، وأحمد سليمان مؤسس أكاديمية جام الرياضية.

وأشار عيسى هلال إلى أن تنظيم بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة، يأتي امتداداً طبيعياً لنهج المجلس الذي يستهدف تنظيم البطولات المحلية والدولية للمراحل السنية المختلفة في الشارقة.

حيث تسهم هذه التظاهرة الدولية في تحقيق نجاح استثنائي للبطولة، لجعلها إحدى أهم المحطات الدولية في مجال اللعبة، وقال :البطولة في نسختها الثانية تنتقل إلى مدينة خورفكان، من منطلق التنويع وإبراز الإمكانات اللوجستية والتنظيمية التي تتمتع بها مدن الإمارة.

وثمن هلال جهود الجهات والمؤسسات المتعاونة ،دائرة التخطيط والمساحة، نادي خورفكان وبلدية خورفكان وإدارة شرطة المنطقة الشرقية ومعهد الشارقة للتراث وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، وجامعة الشارقة ونادي خورفكان للمعاقين، ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ومركز الناشئة بخورفكان.

وقال أحمد سليمان مؤسس أكاديمية جام الرياضية: نحن سعداء بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي في البطولة، التي تسهم في الدمج بين الأكاديميات والأندية، وتساعد في دعم التنوع وتحقيق الخبرة من خلال الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية، حيث توفر البطولة فرصة كبيرة لتشجيع المواهب واكتشاف عناصر جديدة قادرة على التمثيل الدولي في الأندية.

وأكد محمد عبيد الحصان رئيس قسم الألعاب الجماعية ، تطلعه إلى تحقيق البطولة أهدافها وقال : تقام المباريات في صالات أندية خورفكان وخورفكان للمعاقين وجامعة الشارقة ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة وتشارك الفرق في فئات تحت 16سنة بنين وبنات، وتحت 14 سنة للبنين، وفي فئة 12 سنة للبنين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز