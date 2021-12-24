31 قارباً تتنافس على «كأس آل مكتوم» في اليوبيل الفضي اليوم

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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تتجه الأنظار اليوم إلى قناة دبي المائية في منطقة الجداف، وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية، والتي تحتضن بداية من الساعة الثالثة والنصف أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً سباق «كأس آل مكتوم»، الذي يحتفل هذا الموسم بنسخة اليوبيل الفضي وإكماله 25 عاماً، ويجمع الحدث ما يصل إلى 31 قارباً من أفضل القوارب المشاركة.

والتي تأهلت على ضوء نتائجها في منافسات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي شملت جولتين، حيث تم اختيار أفضل 20 قارباً للمشاركة في شوط «النخبة»، بينما يجمع الشوط الثاني «المفتوح» 11 قارباً لفرق المؤسسات الوطنية والأشقاء من البحرين وسلطنة عمان.

ويقام السباق في قناة دبي المائية بين أجمل الوجهات السياحية في المنطقة، حيث ستكون الانطلاقة بالقرب من الخليج التجاري نحو مدخل الخور في دبي فيستفال سيتي بالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية عند ممشى الجداف، وتقطع القوارب المشاركة في الشوطين مسافة 2.3 كلم.

واعتمد النادي وللمرة الأولى نظام العبور بين عوامات متصلة على طول المسار منعاً للاحتكاك بين المشاركين حسب القرعة، التي ستحدد الاصطفاف في المرسى العائم، والذي صمم خصيصاً لاستيعاب كل أعداد المشاركين في كل شوط.

برنامج

ويبدأ البرنامج الزمني للسباق مبكراً، وتقوم اللجنة الفنية والحكام بإجراء الفحص الفني المعتاد على القوارب المشاركة، وتوزيع شريط المشاركة وسحب القرعة قبل إنزال القوارب إلى عرض مياه خور دبي، وقناة دبي المائية تمهيداً للوصول إلى خط البداية قبل موعد الانطلاقة.

20

وكان نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أعلن الترتيب العام لبطولة دبي 2021 - 2022، والتي حدد على ضوئه القوارب العشرين المشاركة في شوط «النخبة»، الذي يضم الأفضل والأقوى في بطولة الموسم، ويخطف الصراع في الشوط المفتوح الأنظار نظراً للمنافسة القوية بين القوارب المشاركة التي يصل عددها إلى 11 قارباً، تمثل المؤسسات الوطنية والأشقاء من دول مجلس التعاون .

ويتقدم القائمة حامل اللقب في الموسم الماضي وبطل النسخة 24 القارب البحريني كي اتش كي 54، الذي يتصدر الترتيب العام لهذه الفئة، بجانب القارب البحريني فيكتوريوس 53، وشرطة دبي 3، والماسة لتأجير السيارات 8، وشرطة أبوظبي 29، وشرطة رأس الخيمة 46، وعمان 44، وعمان 96، وإدارة أمن المواصلات 68، وأف 3.

نقل مباشر

وأكملت مؤسسة دبي للإعلام تجهيزاتها لنقل الحدث الكبير مباشرة عبر قنوات دبي الرياضية بلمسات مخرج السباقات البحرية الزميل محمد سعيد الكتبي، وبصوت المعلق عبدالله سويدان، فيما سيصاحب النقل لقاءات مباشرة عبر الزميل محمد مبارك.

مراسم

جهز نادي دبي الدولي للرياضات البحرية مفاجآت كبيرة للمشاركين في الملحمة 25 في أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، وأصحاب المراكز الأولى، حيث سيتم تقديم كؤوس الشوطين «النخبة» و«المفتوح» إضافة إلى ميداليات الأطقم فيما سينال بطل كل سباق نسخة من الكأس الغالية، والتي سيتم حفر أسمائهم عليها تقديراً للإنجاز.

الأبطال

حقق «الذهب» اللقب 6 مرات مقابل 5 مرات لـ«شناص»، و3 مرات لـ«الياه»، و2 لـ«المايدي»، ومرة واحدة لكل من «الباز» و«دبي»، و«وادي السيجي»، و«مزاحم»، و«تكرير» و«القرطاسي»، و«عمان»، و«كي اتش كي».

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