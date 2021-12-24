أحمد سكيك يحرز برونزية «الغولف العربية»

المصدر: القاهرة - فائز بجبوج

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توجت السعودية بطلاً للعرب على مستوى الفرق والفردي في ختام البطولة العربية الـ 40 لرجال الغولف، التي اختتمت مساء الأربعاء بنادي دريم لاند في مدينة 6 أكتوبر بمصر، وأقيمت بإشراف الاتحاد العربي للعبة، وشهدت مشاركة اكثر من 46 لاعباً من 13 دولة عربية.

كان المنتخب السعودي قد توج بالبطولة عن جدارة واستحقاق بعد أن تصدر 3 من أصل أربع جولات وفق نظام البطولة، بمجموع 895 ضربة وحل المنتخب التونسي وصيفاً بمجموع 904 ضربات والمصري ثالثاً بمجموع 911 ضربة، ثم القطري رابعاً بمجموع 912 ضربة، والإماراتي خامساً بمجموع 940 ضربة.

ومن بعده البحرين سادساً 942 ضربة، ولبنان سابعاً 969 ضربة، وليبيا ثامناً 976 ضربة، وسلطنة عمان تاسعاً 985 ضربة، وفلسطين عاشراً 986 ضربة، وتبعه الكويت 1097 ضربة، ثم العراق والأردن لعدم اكتمال عناصر المنتخبين.

السعودي سلهب بطل العرب

أحرز اللاعب السعودي فيصل سلهب المركز الأول والميدالية الذهبية وكأس البطولة بمنافسات الفردي بمجموع 286 ضربة، وحل ثانياً والميدالية الفضية القطري صالح الكواري بمجموع 294 ضربة، وبفارق ضربة حل الإماراتي أحمد سكيك ثالثاً والميدالية البرونزية بمجموع 295 ضربة، تلاه السعودي سعود الشريف رابعاً بـ 298 ضربة، والخامس من نصيب التونسي الياس برهومي بنفس المجموع.

سكيك ثالث العرب

وجاءت نتائج لاعبي المنتخب الإماراتي بشكل عام جيدة رغم مشاركة لاعبين من فئة الشباب إلى جانب أحمد سكيك الذي أكد حضوراً قوياً وواصل تقدمه نحو منصة التتويج وصولاً للمركز الثالث وحل زميله خالد الجسمي بالمركز 11 بمجموع 313 ضربة ثم عبيد الحلو 341 ضربة وزميله عبد الله القبيسي 344 ضربة.

حفل الختام والتتويج

أقام الاتحاد المصري للغولف حفلاً واكب أهمية ومكانة النسخة 40 للبطولة بملعب دريم بفندق سويس إن، مكان إقامة الوفود، وحضره عبد العزيز الملا النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للغولف وعادل الزرعوني الأمين العام للاتحاد العربي، والمهندس ايمن حسين رئيس الاتحاد المصري.

والدكتور أحمد جمعة مساعد وزير الشباب والرياضة بمصر، وجميع أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي ورؤساء الوفود وجميع المنتخبات المشاركة في البطولة والعديد من كبار المسؤولين.

التتويج وعلم البطولة

وتم خلال الحفل تقديم الكؤوس والميداليات المخصصة للمراكز الثلاثة الأولى على مستوى المنتخبات والفردي، وتم تكريم الدوائر والمؤسسات والشركات الراعية للبطولة وسط أجواء أسرة اللعبة بوطننا العربي.

كما قدم كل من عبد العزيز الملا وأيمن حسين والدكتور أحمد جمعة علم البطولة لنائب رئيس الجامعة التونسية للغولف محمد العزيز الفتني لكون الجمهورية التونسية ستحتضن النسخة 41 للبطولة 2022.

الزرعوني: استقبلتم ونظمتم وأبدعتم

وجه عادل الزرعوني الأمين العام السابق للاتحاد العربي للغولف باسمة ونيابة عن الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات العربية للغولف، جزيل الشكر والتقدير لرئيس الاتحاد المصري المهندس أيمن حسين وكافة أعضاء مجلس الإدارة، مثمناً النجاحات الكبيرة التي صاحبت البطولة والفعاليات المصاحبة لها، وأرجع ذلك للجهود المخلصة للقائمين على اللعبة في مصر، واستطرد قائلاً هذا ليس بغريب على إخواننا في مصر العروبة، وقدم التهنئة للفائزين.

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