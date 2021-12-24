العين وحتا في افتتاح «كأس الخمسين» للطائرة

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

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يلتقي فريقا العين وحتا، في السادسة من مساء اليوم بملعب صالة الوصل، في افتتاح مباريات كأس الخمسين للكرة الطائرة رجال، ضمن مباريات المجموعة الأولى، بينما يلتقي الوصل مع الجزيرة في السابعة مساءً، بصالة العين، في المجموعة الثانية، وتقام مباريات بطولة كأس الخمسين حتى 16 يناير المقبل، ويشارك فيها 6 أندية تم تقسيمها على مجموعتين، وتلعب فرق كل مجموعة بنظام دوري من دور واحد، ويتأهل منها أول وثاني كل مجموعة إلى الدور قبل النهائي، ويصعد الفائزون من مباراتي المربع الذهبي للعب المباراة النهائية يوم 16 يناير المقبل.

ويقيم اتحاد الطائرة كأس الخمسين، كبطولة تنشيطية للأندية، في ظل توقف الدوري العام للرجال، لاستعدادات المنتخب الوطني الأول للرجال للمشاركة في دورة الألعاب الخليجية في الكويت من 9 إلى 19 يناير المقبل.

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