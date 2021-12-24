83 متسابقاً في الاستعراض الرملي على «تل مرعب»

المصدر: (الظفرة ـ وام)

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تدخل منافسات مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب» يومها التاسع اليوم، بانطلاق بطولة الاستعراض الرملي على تل مرعب من خلال 3 فئات للمنافسة هي فئة الـ8 سلندر، وفئة الـ6 سلندر، وفئة الهايلوكس، في واحد من التحديات القوية التي يشهدها تل مرعب ضمن المنافسات الرياضية المتنوعة.

ووصل عدد المسجلين إلى 83 متسابقاً، ومن المتوقع زيادة العدد مع انطلاق المنافسات.

ومن المقرر أن يحظى كل متسابق بفرصة القيام بـ4 محاولات بحيث يتم تقييم كل محاولة بشكل منفصل، واحتساب المحاولة مع تجاوز المتسابق لخط البداية.

ومن أشهر الحركات المطلوبة من المتسابق في الاستعراض «الجدعة الصغيرة»، و«الجدعة الكبيرة»، و«انطلاقة التسارع». وتقوم اللجنة بتقييم كل متسابق حسب أدائه وما يقوم به منذ لحظة البداية وحتى النهاية.

حضور سعودي مميز

وسجل المتسابقون من السعودية حضوراً مميزاً ضمن الراغبين في المشاركة بالمنافسات، حيث أكد 37 متسابقاً حتى اللحظة مشاركتهم في المنافسات، في فئات البطولة الثلاث.

وعبر عبد الله بطي القبيسي رئيس نادي ليوا الرياضي عن سعادته بالإقبال الكبير على المشاركة من الأشقاء في السعودية، وقال: سعداء بأن يكون هناك مشاركة ضخمة من الشقيقة الكبرى السعودية، وهذا دليل على سمعة البطولة، وانتشار اللعبة، خاصة أن مغامرات التل تشكل تحدياً كبيراً للمتسابقين.

وتشكل الخدمات الإلكترونية للجنة المنظمة لمهرجان ليوا الدولي علامة فارقة في التنظيم مع تنوع الخدمات المقدمة عبر التطبيقات الذكية في شتى القطاعات، فعبر التطبيق يسهل الوصول إلى خريطة تل مرعب والتعرف على كل الأماكن.

بالإضافة إلى وجود الدليل الخاص بالتخييم، مع توزيع المناطق المسموح فيها بالتخييم، وتوضيح للقوانين واللوائح المنظمة للعملية، وتتواجد كل الخدمات المتوافرة للمخيمين على مدار اليوم، كما تتوافر آليات التسجيل الرسمي في السباقات، والتسوق عبر التطبيق من المحال التجارية الموجودة في منطقة تل مرعب، وهي الخدمات التي تجعل من نسخة هذا الموسم واحدة من أفضل النسخ.

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