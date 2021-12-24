حفل عالمي لتكريم نجوم «دبي غلوب سوكر» الاثنين

المصدر: (دبي - عدنان الغربي)

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تتجه أنظار الملايين من عشاق كرة القدم من مختلف القارات إلى دبي لمتابعة الدورة السادسة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» والنسخة الثانية عشرة من جوائز «دبي غلوب سوكر» مساء يوم الاثنين المقبل، بفندق أرماني في «برج خليفة» الذي يستضيف الحدث العالمي الكبير للسنة الثانية على التوالي والرابعة في عمر المؤتمر والجائزة.

ويتواجد نجوم الكرة العالمية في هذا الصرح العمراني والسياحي الشامخ الذي يعد أعلى بناء شيده الإنسان على وجه الأرض، حيث تقام في منطقة الاحتفالات فعاليات المؤتمر والحفل الذي ينظمه سنوياً مجلس دبي الرياضي بحضور كبار الشخصيات الرياضية في الإمارات والعالم وأشهر اللاعبين والمدربين من النجوم الذين تركوا بصماتهم وحققوا إنجازات كبرى مع منتخباتهم وأنديتهم.

تصويت

ومع انتهاء التصويت الذي شارك فيه المختصون وأكثر من 5 ملايين مشجع من حول العالم فقد بات الجميع يترقب هوية الفائزين الذين سيتم تكريمهم على منصة الحدث وبجوار برج خليفة.

حيث انتهى التصويت في فئة أفضل لاعب لعام 2021 بتقدم كريم بنزيم وروبرت ليفاندوفسكي وكيليان مبابي وليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، علماً أن ترتيب كتابة الأسماء لم يتم وفق عدد الأصوات الذي سيبقى سراً ويعلن عنه في يوم الحفل، ويتنافس نفس اللاعبين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لدى مشجّعي «تيك توك» لعام 2021.

وفي فئة أفضل فريق رجال لعام 2021 انحصرت المنافسة بين الأهلي المصري والهلال السعودي وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وفلامينجو البرازيلي ومانشستر سيتي.

وكل منهم أحرز إنجازات مهمة خلال الموسم الماضي والعام الجاري ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة من المشجعين في مختلف دول العالم الذين صوتوا له ويطمحون في تتويجه بلقب الجائزة العالمية، أما في فئة أفضل منتخب وطني لعام 2021 فقد ضمت القائمة الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وإيطاليا والمغرب.

حيث يمتلك كل منها إنجازات ونجوماً من الطراز العالمي وقاعدة واسعة من المشجعين الذين يسعون جميعاً لترجيح كفة منتخبهم والاحتفال بتحقيقه إنجازاً جديداً على مستوى الجوائز العالمية.

الهداف

وسيكون أهم اللاعبين في مختلف خطوط اللعب حاضرين فإلى جانب أفضل لاعب في العالم والذي انحصر بين أهم المهاجمين في العالم، ستكون هناك جائزة لأفضل هدّاف.

كما يتنافس أقوى المدافعين للفوز بجائزة أفضل مدافع لعام 2021، حيث بلغ المرحلة الأخيرة من التصويت لاختيار الفائز كل من: ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول وسيزار أزبيليكويتا وأنطونيو روديجر من تشيلسي وليوناردو بونوتشي وجورجيو كيليني من يوفنتوس وروبين دياز من مانشستر سيتي.

أفضل حارس

وانحصر التنافس للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2021 بين تيبو كورتوا من ريال مدريد وجيانلويجي دوناروما من منتخب إيطاليا وإميليانو مارتينيز من الأرجنتين وإدوارد ميندي من تشيلسي ومانويل نوير من منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ، أما أفضل مدرب لعام 2021 .

فقد انحصر التنافس بين ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا وهانسي فليك لإنجازه مع منتخب ألمانيا وبايرن ميونيخ وبيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي وروبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا، وليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين وتوماس توخيل مدرب تشيلسي.

ويتواصل تكريم أصحاب الإنجازات الإدارية المميزة، حيث يتنافس للفوز بجائزة أفضل مدير رياضي لعام 2021 كل من بييرو أوسيليو ولويس كامبوس وبيجيريستين موجيكا وروبرتو أولابي ومارك أوفرمارس.

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