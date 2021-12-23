وفد من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية يزور إكسبو2020 دبي

المصدر: وام

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زار وفد من الاتحاد العربي للرياضة العسكرية يضم 8 دول عربية إكسبو 2020 دبي وذلك بالتزامن مع انعقاد فعاليات الندوة العربية العسكرية السابعة للإعداد البدني في المجال العسكري تحت عنوان "الجاهزية البدنية الشاملة" في أبوظبي والتي نظمتها وزارة الدفاع متمثله في " الإدارة التنفيذية للتعليم والتدريب – مركز التربية الرياضية العسكري " تحت إشراف الإتحاد العربي للرياضة العسكرية .

ضم الوفد العميد جهاد عيسى قطيشات رئيس الاتحاد العربي للرياضة العسكرية والوزير المفوض طارق عبد السلام أمين عام الإتحاد العربي للرياضة العسكرية وعددا من المشاركين في الندوة.

واطلع الوفد خلال الزيارة على المبادرات والمشاريع الرائدة التي تعرضها بعض أجنحة الدول العربية والأجنبية المشاركة في إكسبو 2020 دبي وما تتضمنه الأجنحة من تكنولوجيا متقدمة وتقنيات حديثة في مختلف المجالات لاسيما العلوم المتقدمة والذكاء الاصطناعي.

وأكد المشاركون في الزيارة على أهمية إكسبو 2020 دبي في صياغة مستقبل العالم من خلال تعزيز التعاون الدولي لمناقشة التحديات العالمية ووضع الحلول المبتكرة التي تحسن جودة الحياة وتنعكس إيجابا على الإنسانية جمعاء.

وقالوا إن تنظيم الإمارات الاحترافي لأهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم يعكس إمكاناتها وقدراتها في استضافة أهم الأحداث والفعاليات العالمية الكبرى بكفاء عالية لتقدم للعالم نموذجا استثنائيا في التعاون والشراكة الفاعلة لأجل الأجيال المقبلة وتحسين حياة الشعوب والمجتمعات حول العالم.

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