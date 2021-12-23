الاتحاد العربي للريشة الطائرة يشيد بتطور نظيره الإماراتي

المصدر: البيان

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أشاد الاتحاد العربي للريشة الطائرة بما يحققه الاتحاد الإماراتي للريشة الطائرة من تطور وتقدم مستمر للنهوض باللعبة وهو ما تكلل بتحقيق نتائج ايجابية في بطولة كأس العرب الأخيرة التي استضافتها البحرين مؤكدا حرص الاتحاد العربي على مد جسور التواصل والتنسيق لتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها الاتحاد الإماراتي للريشة الطائرة وتعزيز حضوره خليجيا وعربيا واقليميا.

واعربت الدكتورة سوسن حاجي تقوي، رئيسة الاتحاد العربي للريشة الطائرة عن تهاني الاتحاد بمناسبة تولي الدكتورة مي الجابر رئاسة لاتحاد الإمارات للريشة الطائرة، واعتماد مسمى "اتحاد" وإلغاء مسمى "اللجنة"، مؤكدة أن الريشة الطائرة الإماراتية حققت تقدما كبيرا خلال الفترة الماضية .

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