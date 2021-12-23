بطولة الشارقة الدولية لشباب السلة تنطلق 27 ديسمبر الجاري في نسختها الثانية

المصدر: وام

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أعلن مجلس الشارقة الرياضي عن تنظيم النسخة الثانية من بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة للشباب بمدينة خورفكان خلال الفترة من 27 إلى 30 ديسمبر الجاري بالتعاون مع أكاديمية جام الرياضية.

ويشارك في البطولة 23 فريقاً بعدد لاعبين يصل إلى قرابة 350 يمثلون سبعة دول هي الإمارات ومصر والأردن ولبنان والهند وصربيا وإسبانيا، بالإضافة إلى منتخب المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية المكون من لاعبي أندية البطائح ومليحة والذيد والمدام وكلباء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس في السوق المسقوف بسوق شرق لمدينة خورفكان بحضور سعادة عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وسعادة عبدالملك جاني نائب رئيس المجلس وسعادة سلطان الحمادي مدير الديوان الأميري بخورفكان والدكتور راشد النقبي رئيس المجلس البلدي والسيد خالد النقبي مدير مركز التراث والسيد خالد أحمد بوهندي رئيس ضاحية حياوة والسيد محمد الجوهري عضو المجلس البلدي والسيد خلفان صالح النقبي عضو مجلس الصبيحية وسعادة سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي، وسعادة إبراهيم بغدادي رئيس مجلس ادارة نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي وأعضاء مجلس الشارقة الرياضي سعادة عبداللطيف الفردان رئيس لجنة الألعاب الجماعية وسعادة عبدالله سلطان رئيس لجنة الاحتراف، والسيد أحمد سليمان مؤسس أكاديمية جام الرياضية ومدراء الادارات وموظفي الاندية والمجلس.

وأشار سعادة عيسى هلال إلى أن تنظيم بطولة الشارقة الدولية لكرة السلة يأتي امتداداً طبيعياً لنهج المجلس الذي يستهدف تنظيم البطولات المحلية والدولية للمراحل السنية المختلفة في الشارقة، حيث تساهم هذه التظاهرة الدولية في تحقيق نجاح استثنائي للبطولة لجعلها إحدى أهم المحطات الدولية في مجال اللعبة، وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، التي تقضي بكل ما من شأنه رفع المستوى والتمثيل الدولي المشرف.

وأضاف أن البطولة في نسختها الثانية ستنتقل إلى مدينة خورفكان، من منطلق التنويع وإبراز الإمكانات اللوجستية والتنظيمية التي تتمتع بها مدن الإمارة، والنجاح الذي تحقق في نسخة 2019 أصبح أساساً سنبني عليه في النسخة الجديدة، التي نتوقع لها نجاحا أكبر، لاسيما أنها تشهد مشاركة أكبر، ورحب الحزامي بالفرق المشاركة وضيوف البطولة ودعاهم للاستمتاع بمعالم خورفكان الجميلة، بجانب المشاركة في منافساتها.

وتقدم سعادته بالشكر للجهات والمؤسسات المتعاونة مثل دائرة التخطيط والمساحة على استضافة المؤتمر الصحفي في هذا المكان السياحي المميز سوق شرق بمدينة خورفكان، كما نتقدم بالشكر لنادي خورفكان الرياضي الثقافي على تقديم الخدمات والدعم اللوجستي للبطولة بشكل عام بجانب بلدية خورفكان وإدارة شرطة المنطقة الشرقية ومعهد الشارقة للتراث وأكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية وجامعة الشارقة ونادي خورفكان للمعاقين ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ومركز الناشئة بخورفكان.

وبدوره، ذكر السيد أحمد سليمان: "نحن سعداء بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي في هذه البطولة التي تسهم في الدمج بين الأكاديميات والأندية، وتساعد في دعم التنوع وتحقيق الخبرة من خلال الاحتكاك بين مختلف المستويات المهارية، حيث توفر البطولة فرصة كبيرة لتشجيع المواهب واكتشاف عناصر جديدة قادرة على التمثيل الدولي في الأندية".

وقال إن التعاون تم على أفضل وجه مع مجلس الشارقة الرياضي لتحقيق أكبر فائدة للشباب، متقدماً بشكره للمجلس على التعاون الطيب مع الأكاديمية من خلال تنظيم النسخة الجديدة من البطولة بما يتيح تحقيق الأهداف المشتركة في تطوير لعبة كرة السلة بالإمارة.

وسرد السيد محمد عبيد الحصان رئيس قسم الألعاب الجماعية تفاصيل البطولة، وقال: "تقام البطولة بالقوانين المتبعة في اتحاد الإمارات لكرة السلة، ونتطلع إلى نجاح البطولة وتحقيق أهدافها المرصودة، حيث تقام مباريات البطولة على مدى أربعة أيام في صالات أندية خورفكان الرياضي وخورفكان للمعاقين وجامعة الشارقة ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة في خورفكان".

وتشارك الفرق في أربع فئات تحت 16سنة بنين وبنات وتقسم كل مجموعة من الفئتين إلى خمسة فرق وتلعب بنظام الدوري من دور واحد بتأهل أربعة فرق من كل فئة، حيث يتواجه صاحبا المركزين الأول والرابع، وصاحبا المركزين الثاني والثالث، وتحت 14 سنة للبنين تشارك تسعة فرق على مجموعتين وتتأهل من كل مجموعة أربعة فرق ويلتقي صاحب المركز الأول مع الثاني من كل مجموعة، وفي فئة 12 سنة للبنين التي تضم أربعة فرق ستلعب دوري من دورة واحدة وسيلعب صاحب المركز الأول مع صاحب المركز الرابع، وصاحب المركز الثاني مع صاحب المركز الثالث.

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