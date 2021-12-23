مجلس دبي الرياضي يعلن الفائزين بجائزة "دبي جلوب سوكر" الاثنين المقبل

المصدر: وام

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تشهد دبي انعقاد أعمال الدورة السادسة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" والنسخة الثانية عشرة من جوائز "دبي جلوب سوكر" مساء يوم الاثنين 27 ديسمبر الجاري بفندق أرماني في "برج خليفة" .

وسيتواجد نجوم الكرة العالمية في هذا الصرح العمراني والسياحي الشامخ الذي يعد أعلى بناء شيده الإنسان على مستوى العالم حيث تقام في منطقة الاحتفالات فعاليات المؤتمر والحفل الذي ينظمه سنويا مجلس دبي الرياضي بحضور كبار الشخصيات الرياضية في دولة الإمارات والعالم وأشهر اللاعبين والمدربين من النجوم الذين تركوا بصماتهم وحققوا إنجازات كبرى مع منتخباتهم وأنديتهم.

ومع انتهاء التصويت الذي شارك فيه المختصون وأكثر من 5 ملايين مشجع من حول العالم فقد بات الجميع يترقب الاعلان عن هوية الفائزين الذين سيتم تكريمهم على منصة الحدث وبجوار برج خليفة، حيث انتهى التصويت في فئة أفضل لاعب لعام 2021 بتقدم كريم بنزيم و روبرت ليفاندوفسكي و كيليان مبابي و ليونيل ميسي و كريستيانو رونالدو و محمد صلاح علما أن ترتيب كتابة الأسماء لم يتم وفق عدد الأصوات الذي سيبقى سرا ويعلن عنه في يوم الحفل.

ويتنافس نفس اللاعبين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم لدى مشجّعي تيك توك لعام 2021.

وفي فئة أفضل فريق رجال لعام 2021 انحصرت المنافسة بين الأهلي المصري والهلال السعودي وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وفلامينجو البرازيلي ومانشستر سيتي وكل منهم أحرز إنجازات مهمة خلال الموسم الماضي والعام الجاري ويمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة من المشجعين في مختلف دول العالم الذين صوتوا له ويطمحون في تتويجه بلقب الجائزة العالمية أما في فئة أفضل منتخب وطني لعام 2021 فقد الأرجنتين والبرازيل وفرنسا وإيطاليا والمغرب حيث يمتلك كل منهم إنجازات ونجوما من الطراز العالمي وقاعدة واسعة من المشجعين الذين يسعون جميعا لترجيح كفة منتخبهم والاحتفال بتحقيقه إنجازا جديدا على مستوى الجوائز العالمية.

وسيكون أهم اللاعبين في مختلف خطوط اللعب حاضرين فإلى جانب أفضل لاعب في العالم والذي انحصر بين أهم المهاجمين في العالم ستكون هناك جائزة لأفضل هدّاف، كما يتنافس أقوى المدافعين للفوز بجائزة أفضل مدافع لعام 2021 حيث بلغ المرحلة الأخيرة من التصويت لاختيار الفائز كل من ترينت ألكسندر أرنولد من ليفربول و سيزار أزبيليكويتا و أنطونيو روديجر من تشيلسي و ليوناردو بونوتشي و جورجيو كيليني من يوفنتوس و روبين دياز من مانشستر سيتي.

وانحصر التنافس للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى لعام 2021 بين تيبو كورتوا من ريال مدريد و جيانلويجي دوناروما من منتخب إيطاليا و إميليانو مارتينيز من الارجنتين و إدوارد ميندي من تشيلسي و مانويل نوير من منتخب المانيا وبايرن ميونيخ أما أفضل مدرب لعام 2021 فقد انحصر التنافس بين ديدييه ديشان مدرب منتخب فرنسا و هانسي فليك لإنجازه مع منتخب المانيا و بايرن ميونيخ و بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي و روبرتو مانشيني مدرب منتخب إيطاليا و ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين و توماس توخيل مدرب تشيلسي.

ويتواصل تكريم أصحاب الإنجازات الإدارية المميزة حيث يتنافس للفوز بجائزة أفضل مدير رياضي لعام 2021 كل من بييرو أوسيليو و لويس كامبوس و بيجيريستين موجيكا و روبرتو أولابي و مارك أوفرمارس.

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