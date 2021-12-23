سارة العامري تهدي الإمارات ذهبية "كاراتيه آسيا"

المصدر: دبي - علي شدهان

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أهدت سارة العامري، الإمارات، الميدالية الذهبية لمسابقة فردي "كوميتيه" الآنسات تحت 61 كغم في البطولة الآسيوية للرجال والسيدات والشباب وتحت 21 عاماً للكاراتيه، والتي أسدل الستار على أحداثها المثيرة في مدينة المآتا الكازاخستانية.

ذهبية تاريخية

وتعد ذهبية النجمة سارة، ميدالية تاريخية في مسيرة "كاراتيه الإمارات" على الصعيد الآسيوي في فئة تحت 21 عاما للآنسات.

3 ميداليات

وبحصدها ذهبية فردي "كوميتيه" الآنسات، تكون النجمة سارة العامري قد فازت بـ 3 ميداليات في البطولة الآسيوية، حيث سبق لها حصد برونزية ذات الفئة، وفضية جماعي "كوميتيه" السيدات مع زميلاتها، حوراء محمد وفاطمة خصيف واليازية خالد.

حصاد الإمارات

وفي ختام البطولة الآسيوية، ارتفع حصاد "كاراتيه الإمارات"، إلى 7 ميداليات متنوعة، ذهبية، و4 فضيات، و2 برونزية.

نتائج إيجابية

وأشاد اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، بنتيجة "كاراتيه الإمارات" في البطولة القارية، معرباً عن قناعته بأن مثل هذه النتائج، كفيلة بأن تقود اللعبة إلى نتائج إيجابية أخرى في مختلف الأصعدة الرياضية.

عمل جماعي

وأعرب راشد آل علي، الأمين العام لاتحاد الإمارات للكاراتيه، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي، عن سعادته بإنجاز "كاراتيه الإمارات" في البطولة الآسيوية، لافتا إلى أن نجمات ونجوم الإمارات، أثبتوا أنهم جيل إنجازات، مشيراً إلى أن النتيجة، محصلة عمل جماعي، أطرافه، مجلس إدارة الاتحاد، والأجهزة الفنية والإدارية والطبية، واللاعبين واللاعبات، وانعكاس عملي للتخطيط الذي رسمه اتحاد اللعبة، وبتظافر جهود جميع الأطراف.

إنجاز جديد

ومن جانبه، اشاد المهندس حميد شامس، الأمين العام المساعد لاتحاد الإمارات للكاراتيه، الأمين العام للاتحاد العربي، بجهود اللاعبين واللاعبات في البطولة الآسيوية، مبديا فخره بما تحقق من إنجاز جديد لـ "كاراتيه الإمارات" في قارة آسيا.

العودة الجمعة

وتعود بعثة "كاراتيه الإمارات" إلى الدولة، صباح الجمعة عبر مطار دبي الدولي في ختام المشاركة الناجحة في البطولة الآسيوية التي أقيمت في المآتا الكازاخستانية خلال الفترة من 18 إلى 23 الجاري.

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