دبي تجمع نجوم الكرة العالمية الاثنين

المصدر: دبي- البيان الرياضي

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يواصل مجلس دبي الرياضي وضع اللمسات الأخيرة على الدورة السادسة عشرة من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وحفل الدورة الثانية عشرة من جائزة «دبي جلوب سوكر» العالمية، الذي سينظمه المجلس مساء يوم 27 ديسمبر الجاري بفندق أرماني في «برج خليفة».

ويواصل المؤتمر استقطاب الأسماء الكبيرة في كرة القدم العالمية، حيث ستشهد جلسة المؤتمر مشاركة لاعبين من الصف الأول على المستوى العالمي، سيتم الإعلان عنهما لاحقاً.

وذلك استمراراً لنهج المؤتمر في تسليط الضوء على تجارب اللاعبين العالميين، الذين يحققون إنجازات وألقاباً، ويشكلون مصدر إعجاب للملايين من اللاعبين الصغار والشباب حول العالم، الذين يتتبعون خطواتهم، ويسيرون على نهجهم في التدريب واللعب.

كما أن الأفكار التي يطرحونها خلال الجلسة تكشف جوانب مهمة من شخصية اللاعب المحترف الناجح، وكيفية المحافظة على مستواه الفني والبدني في أفضل الحالات، والبقاء في أعلى مستويات الإنجاز.

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وسيتم في حفل جوائز «دبي جلوب سوكر» خلال الأمسية ذاتها تكريم الفائزين في 16 فئة من الفئات، التي تم التصويت عليها على مستوى العالم، وهي:

أفضل أكاديمية قارية للشباب، أفضل لاعب رياضات إلكترونية، أفضل لاعبة وأفضل فريق للنساء، أفضل حارس مرمى، أفضل مدافع، أفضل فريق للرجال، أفضل وكيل لاعبين، أفضل مدير ناد، أفضل مدرب، أفضل مسيرة لاعب حالياً، أفضل مسيرة لاعب معتزل، أفضل هدّاف، أفضل منتخب وطني، أفضل لاعب، وأفضل لاعب حسب استفتاء المشاهدين.

ترتيبات خاصة

وقد أنجز مجلس دبي جميع الترتيبات الخاصة بتوجيه الدعوات للمعنيين بالرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً في دولة الإمارات، وكذلك تنسيق حضور الفائزين من مختلف دول العالم، بالإضافة إلى إنجاز فيلم خاص بالمناسبة يؤكد مكانة الرياضة بين شعوب العالم، ودور دولة الإمارات في جميع العالم، والاحتفاء بأصحاب الإنجازات في جميع المجالات، ومن بينها الرياضة.

جدير بالذكر أن الدورة الماضية تم تنظيمها في المكان نفسه، وقد كان الحدث الذي تم تنظيمها يوم 27 ديسمبر 2020 هو الأول على مستوى العالم، الذي يتم تنظيمه بطريقة الحضور المباشر، حيث كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي الفائزين بفئات الجائزة، والمشاركين في جلسة المؤتمر وهم:

كرستيانو رونالدو وليفاندوفيسكي والحارس إيكر كاسياس، بحضور رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني انفانتينو، ومعالي مطر الطاير نائب رئيس المجلس، بعد نجاح الدولة في التعامل مع الجائحة، وتكوين نموذج مبهر على مستوى العالم في تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الخاصة، بما يحفظ سلامة الجميع.

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