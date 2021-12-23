أغلى سباقات قوارب التجديف 30 قدماً ينطلق غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

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سيكون عشاق الرياضات البحرية في دبي على موعد غداً مع منافسات أغلى بطولات قوارب التجديف المحلية 30 قدماً؛ سباق كأس آل مكتوم، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ضمن روزنامة السباقات البحرية في الموسم الرياضي 2021 - 2022.

ويأخذ السباق المرتقب أهمية كبيرة لجميع القوارب المشاركة كون السباق يحمل اسم نسخة اليوبيل الفضي بمناسبة مرور 25 عاماً على انطلاقته الأولى موسم 1997 - 1998.

كما أن هذه النسخة تتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي، مما يمثل الدافع للمشاركين لتقديم أفضل أداء والمنافسة بقوة على اللقب في هذا الموسم.

ويقام سباق كأس آل مكتوم هذا الموسم 2021 - 2022 بحلة جديدة، حيث سيتوج الفائز في كل شوط من شوطي الأمسية التي يترقبها الجميع غداً في تمام الساعة الثالثة والنصف.

حيث سيقام شوط قوارب «النخبة» لأفضل عشرين قارباً في الترتيب العام لبطولة دبي 2021-2022 ثم ينطلق الشوط المفتوح لقوارب المؤسسات الوطنية وقوارب الأشقاء من دول مجلس التعاون الخليجي من مملكة البحرين وسلطنة عمان.

ويعقد اليوم بتقنية الاتصال المرئي الاجتماع التنويري بين اللجنة المنظمة والنواخذة المشاركين في أغلى البطولات سباق كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً الذي يمثل مسك ختام منافسات هذه الفئة وسباقات نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في عام 2021.

حيث من المقرر أن يقام عصر يوم غد -الجمعة- على مياه قناة دبي المائية بمحاذاة منطقة الجداف وبالقرب من محمية خور دبي للحياة الفطرية.

سجل

وتحمل قوارب «الذهب» الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب كأس آل مكتوم، حيث فازت بالبطولة 6 مرات في المواسم 2000ـ ــــــــــــــــ 2001 و2001ــــــــــــــــ2002 و2002ــــــــــــــــ2003 و2003 ــــــــــــــــ 2004 و2004ــــــــــــــــ2005 و2011ــــــــــــــــ2012.

ويحتل القارب العماني شناص المركز الثاني في عدد مرات الفوز بخمس مرات مواسم 2010 ــــــــــــــــ 2011 و2012-2013 و2014 ــــــــــــــــ 2015 و2016 ــــــــــــــــ 2017 و2017 ــــــــــــــــ 2018، فيما حقق القارب الياه اللقب ثلاث مرات مواسم 2005 ــــــــــــــــ 2006 و2006 ــــــــــــــــ 2007 و2007 ــــــــــــــــ 2008، ونال القارب المايدي الفوز بالقب مرتين موسمي 1998 ــــــــــــــــ 1999 و1999 ــــــــــــــــ 2000.

وحصل على شرف الفوز باللقب الكبير لمرة واحدة القوارب الباز بطل النسخة الأولى موسم 1997 ــــــــــــــــ 1998، ودبي موسم 2008 ــــــــــــــــ 2009، ووادي السيجي موسم 2009 ــــــــــــــــ 2010، ومزاحم موسم 2013 ــــــــــــــــ 2014، وتكرير موسم 2015 ــــــــــــــــ 2016، والقرطاسي موسم 2018 ــــــــــــــــ 2019، وعمان موسم 2019 ــــــــــــــــ 2020، وكي اتش كي موشم 2020 ــــــــــــــــ 2021.

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