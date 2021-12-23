سباق «عام الخمسين» الصحراوي ينطلق من بحيرة «إكسبو» اليوم

المصدر: دبي- عدنان الغربي

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، يقام اليوم، سباق «عام الخمسين» الصحراوي، ضمن منافسات النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي ينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل.

ويشارك في السباق نخبة من الدراجين المتخصصين في هذا النوع من السباقات الصحراوية، ضمن فئتي الهواة والمحترفين، من خلال مشاركات فردية وفرقية، يتقدمهم يوسف ميرزا من فريق الإمارات، وهو بطل النسخة الماضية.

ويمتد مسار السباق لمسافة 39 كلم، في منطقة سيح السلم في دبي، وينطلق من بحيرة «إكسبو»، التي تم إنجازها، احتفالاً باستضافة إكسبو 2020 في دبي، وهي بحيرة خلابة، تم تصميمها لتشبه شعار إكسبو، على شكل جزيرة داخل بحيرة، من خلال استخدام الأشجار والرمال، وتشكّل منظراً طبيعياً ومعمارياً مذهلاً، تحول إلى وجهة للمقيمين والزوار لزيارتها.

وأنجزت اللجنة المنظمة، كافة الترتيبات، وقامت باعتماد قائمة المشاركين في السباق، مع الحرص على أن يتم توفير جميع شروط السلامة للدراجين، من خلال التعاون مع الجهات الحكومية، وإعداد أفضل مسار ممكن لهذا النوع من السباقات، التي يكون التحدي فيها مزدوجاً، ما بين المنافسة بين الدراجين أنفسهم، والمسار ذي الطبيعة الصحراوية، على عكس سباقات الدراجات الهوائية على الطريق.

دعم وتشجيع

وقال عمير بن جمعة الفلاسي رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة: تتضمن رياضة الدراجات الهوائية، أنواعاً مختلفة من المنافسات التي يتميز بها درّاجونا، وحققت انتشاراً واسعاً، ومن بينها الدراجات الصحراوية، التي نظمنا في العام الماضي أول سباق لها ضمن البطولة، وقد شاهدنا جميعاً النجاح الكبير الذي حققه السباق الصحراوي في العام الماضي وتابعنا أيضاً انتشار هذه الرياضة.

وزيادة عدد ممارسيها، فقررنا اعتماد إقامته سباقاً رئيساً في البطولة الأكبر من نوعها على صعيد السباقات والجوائز للدراجين الهواة، لتأكيد مكانة البطولة في دعم وتشجيع جميع هواة الدراجات الهوائية، من كافة الأنواع والمستويات، بما يسهم في غرس ثقافة حب الرياضة، ونشر مفهوم أهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني في المجتمع.

والاستفادة من المسارات والمنشآت الرائدة، التي خصصتها الحكومة الرشيدة لجعل دبي مدينة صديقة للرياضة، ومنها رياضة الدراجات الهوائية، ذات الشعبية المتزايدة، بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة، الذين يشكلون القدوة لنا بممارسة الرياضة بأنفسهم، والتأكيد على أهميتها».

يذكر أن النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، تضم 8 سباقات رئيسة، حيث كانت الانطلاقة الأسبوع الماضي، بسباق «عام الخمسين» للهواة الإماراتيين، على أن يقام يوم الخميس المقبل، سباق عام الخمسين الصحراوي، ويقام يوم 9 يناير المقبل، سباق حتّا-إكسبو النخبة للرجال.

وهو أحدث سباق على روزنامة البطولة، ثم سباق اليوبيل الذهبي، يوم 18 يناير المقبل، ثم سباق عام الخمسين للهواة الإماراتيات، يوم 26 من الشهر نفسه، يليه سباق عام الخمسين الصحراوي للإماراتيين والمقيمين في الدولة من الرجال، يوم 3 فبراير المقبل، ثم سباق عام الخمسين للهواة الإماراتيين الرجال يوم 13 فبراير المقبل، على أن يكون الختام بسباق السلم النخبة سيدات، يوم 14 من ذات الشهر.

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