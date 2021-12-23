منتخب الطائرة يستعد في العين لـ«خليجية الكويت»

المصدر: العين - البيان الرياضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

بدأ المنتخب الوطني للكرة الطائرة، معسكره الداخلي بمدينة العين استعداداً للمشاركة في الدورة الثالثة للألعاب الرياضية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، المقرر إقامتها بالكويت خلال الفترة من 9 إلى 18 يناير 2022.

ووفقاً لبرنامج الإعداد، سيخوض «الأبيض» عدداً من المباريات الودية مع اللاعبين المحترفين بالدولة، كما يتضمن برنامج الإعداد مجموعة من التدريبات التي تهدف إلى زيادة المعدل الفني والبدني للاعبين.

يتكون جهاز المنتخب من المدرب المونتينجري فيسلين فيكوفيتش مدرب نادي العين، ويعاونه كل من جاسم السعدي مديراً للمنتخب، والمدرب المواطن بدر محمد غردقة مدرب نادي الرمس، والصربي بوجان مارينكوفيتش، بينما يتولى محمد سيد إمام عملية التحليل الإحصائي، بجانب ياسر فاروق أخصائي العلاج الطبيعي.

روح عالية

وحضر عبد الله جمعه الدرمكي رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، تدريبات المنتخب، وأشاد بالروح العالية التي يتمتع بها اللاعبون في بداية فترة الإعداد، مؤكداً أن الاتحاد يعمل على توفير جميع الإمكانيات التي يتطلبها المنتخب خلال الفترة المقبلة للظهور بالمستوى المأمول. تجدر الإشارة، أن «الأبيض» يستهل مشواره في البطولة، بلقاء المنتخب الكويتي يوم 11 يناير 2022.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز