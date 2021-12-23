20 لاعبة في معسكر فتيات الشارقة للشطرنج

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

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يدشن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بداية من بعد غدٍ، المعسكر الشتوي بمشاركة 20 لاعبة، ويأتي المعسكر الذي ينظمه النادي سنوياً من أجل استثمار الإجازات الدراسية للاعبات، والعمل على منحنهن العديد من الفرص في التدريب على الخطط الاستراتيجية في كافة مراحل اللعبة الخاصة بمرحلة الافتتاح ثم الانتشار، إضافة إلى التدرب على أفضل الخطط لتحقيق الفوز.

وأكدت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، أن النادي يواصل عمله الدؤوب من أجل خلق مزيد من فرص المشاركات لجميع اللاعبات في النادي وتوسيع قاعدة مشاركتهم في مختلف الفعاليات، لضمان تطوير أنفسهن وتنمية مهارتهن في لعبة الأذكياء.

وأشارت إلى أن نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، سيواصل العمل على هذا النهج خلال فترة الإجازات الدراسية، حيث يعد هذا الأمر أحد أدواره الأساسية من أجل دعم لاعباته وتطوير الأداء للارتقاء بهن حتى يصلن إلى منصات التتويج العالمية.

ووجهت نجلاء الشامسي الشكر إلى أولياء أمور لاعبات النادي على دورهن الكبير في تحفيز اللاعبات وتشجيعهن بشكل مستمر على المشاركة في مختلف الفعاليات والأنشطة التي يقيمها النادي بشكل متواصل طوال العام.

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