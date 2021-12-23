الدراج ريس في «تل مرعب» اليوم

المصدر: (أبوظبي - وام)

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تنطلق اليوم منافسات الدراج ريس ضمن مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب»، حيث تقام في 4 فئات هي «يو تي في» الوكالة، و«يو تي في» المعدلة، و«باجي»، والفئة المفتوحة، ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في الفئات إلى أكثر من 50 دراجاً ومتسابقاً ضمن فعاليات «الدراج ريس».

وتعد سباقات الدراج ريس من التحديات المثيرة التي تقام بشكل سنوي ضمن فعاليات مهرجان ليوا الدولي «تل مرعب»، وتشهد حضوراً كبيراً من رواد التل ومحترفي السرعة، حيث تجذب فئات البطولة المتسابقين من مختلف أنحاء دول الخليج العربي.

حيث تلقى فئة الدراج رواجاً وإقبالاً من مختلف الشباب، وتلبي رغبتهم في تسجيل السرعات العالية والوصول إلى أفضل درجات النجاح الفني للدراجة وصاحبها على المسار.

وقال محمد المشغوني نائب رئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي إن اللجنة المنظمة ملتزمة بتطبيق كل إجراءات الأمن والسلامة على المتسابقين حفاظاً على سلامتهم.

وأكد: «إنه لا يوجد أي تهاون في تطبيق شروط الأمن والسلامة العامة من حيث ارتداء حزام الأمان والخوذة، وواقي الصدر، بالإضافة لارتداء الملابس والأحذية الخاصة بالسباق، ولن يسمح بمشاركة متسابق يرتدي زياً غير ذلك، كما أنه يتم إلزام كل الفنيين بارتداء الملابس الرياضية المخصصة للفريق الفني».

وعبّر المشغوني عن سعادته بالإقبال الجماهيري الكبير والتفاعل مع فعاليات المهرجان في نسخته الحالية.

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