ختام «دولية الدراجات المائية» على شاطئ الحديريات غداً

المصدر: (أبوظبي - البيان الرياضي)

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تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية، ومتابعة أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب، تنطلق غداً منافسات الجولة الختامية من بطولة الإمارات للدراجات المائية على شاطئ الحديريات في العاصمة أبوظبي، بمشاركة 55 دراجاً موزعين على 9 فئات.

وأكد أحمد ثاني مرشد الرميثي نائب رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية العضو المنتدب، أن الجولة الختامية من البطولة ستحظى بتحدٍ وندية كبيرين بين المشاركين من أجل الوصول للمراكز الأولى واعتلاء منصات التتويج. وأضاف الرميثي: «تحمل البطولة قيمة كبيرة بحكم أنها معتمدة ومصنفة ضمن بطولات الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، وتحمل الصبغة الدولية من خلال فئاتها المختلفة، ولا ننسى أنها ساهمت في تخريج أبطال إماراتيين وأسماء عالمية كانت بدايتها الأولى عبر هذه البطولة المؤثرة».

وأردف قائلاً: «نهدف دوماً إلى أن تقام كل المنافسات الرياضية سواء التراثية أو الحديثة في الأجواء الملائمة والمناسبة لأي سباق، ونريد أن نصل بالمستوى الفني والتنظيمي للمراتب الأفضل».

وتمنى الرميثي لجميع المشاركين التميّز والتفوق في الجولة الختامية من البطولة، خاصة أنها تقام على شاطئ الحديريات، وهو من الأماكن المميزة لتنظيم السباقات البحرية والمغلقة بعيداً عن التيارات المائية والأمواج التي قد تؤثر على الدراجات والمشاركين.

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