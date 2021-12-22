منتخب الإمارات يشارك في «آسيا للقوة البدنية»

المصدر: متابعة - فائز بجبوج

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يشارك منتخب الإمارات للقوة البدنية في بطولة آسيا التي ينظمها الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية، بالتعاون مع الاتحاد التركي للقوة البدنية، الذي يستضيف المنافسات خلال الفترة من 25- 30 ديسمبر الجاري، ويترأس بعثة الفريق، الأمين العام للاتحاد محمد عبد الرحيم المري، وتضم عضو مجلس الإدارة فيصل الغيص الزعابي، والمدرب خالد الحاج والإداري إبراهيم آل علي، واللاعبون محمد الخنبولي وعمر الشحي وعلي المازمي وعبد الله المازمي وراشد لوتاه وماجد رضا ومنصور المرزوقي.

أوضح الأمين العام للاتحاد محمد عبد الرحيم المري، أن المشاركة في هذه البطولة هدفه تحقيق المزيد من الميداليات الملونة لتعزيز مكانة رياضة القوة البدنية الإماراتية على الساحة الآسيوية، خصوصاً أن الإمارات تتمتع بمكانة مميزة في هذه الرياضة.

وبخصوص الجهود الإدارية قال المري: سيعقد على هامش البطولة اجتماع مع الاتحاد الآسيوي للقوة البدنية، لبحث استضافة بطولة آسيا العام المقبل في الإمارات، وأيضاً لاعتماد الدورات التدريبية التي تخص إعداد المدربين والمحكمين وتأهيلهم نحو الأفضل، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الاتحادين الآسيوي والإماراتي لدعم رياضة القوة البدنية في الدولة.

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