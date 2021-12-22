«ستيببي» يحطّم الأرقام في اللياقة البدنية

المصدر: دبي ـ البيان الرياضي

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سجل تطبيق ستيببي خلال عامه الثاني كشريكٍ رسميٍّ للفعاليات، ارتفاعاً في نسبة المشاركة بـ124% مقارنة بفعاليات تحدي دبي للياقة لسنة 2020، حيث كان المشاركون أكثر نشاطاً بنسبة 40% خلال فترة التحدي التي استمرت 30 يوماً، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين، حيث طُلِب من المشاركين القيام بأنشطة أو تمارين رياضية لمدة 30 دقيقة أو تسجيل 10 آلاف خطوة يومياً لمدة 30 يوماً.

حرص التطبيق على وضع مبادرات الصحة الرقمية والرفاهية في قلب حملة دبي الرائدة لزيادة مستويات النشاط في المنطقة من خلال تسجيل 30 مليار خطوةٍ طَوال فترة التحدي وهو ما يعادل المشي 550 مرة حول العالم.

وتعزيزاً لدوره، أشرف الشريك المؤسس للشركة ميلوس سافيك على تحدي الصحة للجميع في إكسبو 2020 دبي الذي أُقيم يوم الأحد 12 الماضي، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وإكسبو 2020 دبي ووزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، وسَجّل الحدثُ الذي استمر 24 ساعةً 13 مليون خطوةٍ.

قال جو فرانكلين، الشريك المؤسس لشركة ستيببي: أسَّسنا ستيببي من خلال شغفنا بتحسين الصحة والرفاهية في الإمارات بشكلٍ عام وإلهام الجميع ليكونوا أكثر نشاطاً، ولذلك كانت الشراكة مع تحدي دبي للياقة مناسبةً لنا بشكل طبيعي، وتمكنّا من الاستفادة من مِنصّتِنا للوصولِ إلى أكبرِ عددٍ ممكنٍ من الأشخاص، وكان ذلك ملحوظاً بشكل خاص في برامجنا المؤسَسيّة والحكوميّة والمدرسيّة.، سجّلنا أكثر من 1300 فريقٍ ضمّ 830 ألفَ موظفٍ و525 ألفَ طالبٍ.

وأضاف جيمس ميلر، الرئيس التنفيذي لشركة ستيببي: مع استمرار العالم في التكيُّف مع التغييرات التي أحدثتها جائحة «كورونا»، أصبحت فوائد فعاليات الصحة واللياقة الافتراضية أكثر وضوحاً، حيث تتيح لنا منصتنا الوصول إلى الجميع والتواصل معهم أينما كانوا.

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