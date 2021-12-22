تكريم الفائزين بدرع مدير الأمن الجنائي بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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كرّم اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي، الفرق والرياضيين الفائزين بدرع مدير القطاع لبطولات اللياقة والتحدي للرجال والسيدات، وسباق الدراجات للرجال، وسباق الطريق للرجال والسيدات، والترايثلون للرجال والسيدات ولاعبي الجوجيتسو.

وتسلم الدروع الفائزة العميد راشد الظاهري مدير مديرية التحريات والمباحث الجنائية، والعقيد حمدان المنصوري مدير مديرية شرطة الظفرة بحضور النواب ومديري المديريات والإدارات والعقيد محمد حسين الخوري رئيس اللجنة الرياضية والضباط واللاعبين واللاعبات.

وشمل التكريم المقدم سعيد سلطان المهيري من مديرية التحريات والمباحث الجنائية، كأفضل مدرب والمساعد محمد خلفان الحساني كأفضل لاعب في القطاع، من مديرية شرطة الظفرة واللاعبة حصة عبد الله الجابري كأفضل لاعبة من مديرية شرطة العين، والرقيب علي مسفر كأفضل إداري من مديرية شرطة العين، وفازت مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية ببطولة اللياقة والتحدي رجال، وحصلت مديرية شرطة الظفرة على المركز الثاني ومديرية شرطة العين بالمركز الثالث.

كما حازت مديرية شرطة العاصمة على المركز الأول ببطولة اللياقة والتحدي للسيدات، ومديرية شرطة العين على الثاني، ومديرية شرطة التحريات والتحقيقات الجنائية على الثالث.

في سباق الدراجات للرجال، حازت مديرية شرطة المناطق الخارجية على المركز الأول، ومديرية شرطة الظفرة على المركز الثاني، ومديرية شرطة العاصمة الثالث.

في سباق الطريق للرجال، فازت شرطة الظفرة بالمركز الأول، وشرطة العين على المركز الثاني، والتحريات والتحقيقات الجنائية على المركز الثالث.

في سباق الطريق للسيدات، حصلت مديرية المناطق الخارجية على المركز الأول، وكان المركز الثاني من نصيب التحريات والتحقيقات الجنائية، وحازت شرطة العاصمة على الثالث، فيما فازت مديرية شرطة الظفرة بالمركز الأول لبطولة الترايثلون للرجال، وإدارة وسائل النقل على الثاني، وجاءت شرطة العين ثالثاً، وفازت ببطولة الترايثلون للسيدات مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بالمركز الأول، وشرطة العين ثانياً، وشرطة العاصمة ثالثاً.

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